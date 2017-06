'Hoe krijg ik mijn man weg bij de tv deze sportzomer?'

De zomer komt er weer aan en dat betekent vrijwel continu sport op de televisie. Voor mijn man de ideale manier van vrijetijdsbesteding - hij heeft tijdens sportieve evenementen de tv liefst de hele dag aanstaan. Ik word moe en chagrijnig van het sportgetetter. Ik voel me bij tv-marathons niet op mijn gemak in de woonkamer en ontvlucht die dan ook vaak, wel nadat ik mijn onvrede op passief-agressieve manier kenbaar heb gemaakt. Mijn man vindt dat (begrijpelijk) vreselijk vervelend en heeft op zijn beurt het gevoel in zijn eigen huis niet vrij te zijn. Een tweede tv op de slaapkamer werkt niet - mijn man wil juist in de woonkamer zitten en aanwezig zijn bij het gezin. In de praktijk is het of ruzie, of maak ik me uit de voeten, naar de keuken of naar boven. Terwijl ik ook graag in de woonkamer zit om te lezen of naar muziek te luisteren. Ik voel me een asociale egoïst als ik vraag of de tv uit mag. Bovendien wordt hij dan waarschijnlijk boos en dan is het al helemaal niet gezellig meer. Een koptelefoon wil mijn man niet op. Soms zet ik die zelf op, maar word dan weer chagrijnig dat ík het altijd moet zijn. Hoe komen wij hier uit?

Beste Sportzomerhater,

Normaal gesproken sluiten echtparen compromissen over dit soort verschillen in voorkeur en maken ze afspraken, waarbij ieder volgens een of andere verdeelsleutel om de beurt zeggenschap heeft over de betwiste zaak - in dit geval de tv. Een hele zomer lang de huiskamer monopoliseren met sportlawaai gaat erg ver. Uw man is niet bereid om u maar een beetje tegemoet te komen. Hij wil niet af en toe de tv uit laten, hij wil zich niet terugtrekken in de slaapkamer, hij wil geen koptelefoon op en kennelijk ook niet af en toe bij een vriend gaan kijken om u een dagje rust te gunnen. Hij wil alleen maar doen waar hij zelf zin in heeft, terwijl hij weet dat u een hekel hebt aan sport-tv. Het komt erop neer dat hij tegen u zegt: het interesseert me niet dat jij ergens last van hebt, zoek het zelf maar uit.

Die geringe bereidheid tot wat voor compromis dan ook is een vorm van egoïsme die moeilijk te verdragen lijkt. En dan ook nog boos worden, als u een protest laat horen. Ik weet het niet, hoor, maar dit ziet er tamelijk hopeloos uit. Vluchten is eigenlijk het enige wat er voor u overblijft. Zoek zo veel mogelijk bezigheden buitenshuis. Ga ervan door. Zoek een pied à terre ergens anders, neem een volkstuin, een paard of een minnaar, zorg voor uw eigen zieleheil, want van uw man moet u het niet hebben.