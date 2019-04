‘Het ziet er niet uit, zo’n ballon in je smoel.’ Toch is Amsterdam wel in voor een lachgasroes op Koningsdag

“Weg met die depressies!” Een Marokkaanse jongen met een pleister in zijn nek prijst luidkeels zijn koopwaar aan. Op zijn kraampje in de Westerstraat liggen stapels gekleurde ballonnen die hij vult uit een grote tank met lachgas en voor drie euro per stuk verkoopt aan oranje uitgedoste feestgangers.

“Het is superslecht voor je”, zegt Maya Mulder (28) lachend, met wimpers vol glitters en een bloemenkrans om haar hoed. Samen met haar Amerikaanse vrienden staat ze op het punt om een ballon leeg te zuigen. “Ik doe het af en toe op feestjes. Niet te vaak, want ik weet wat het met je hoofd doet. Het is leuk, maar het doodt hersencellen. Je wordt er duizelig en high van, en na een minuut is het weer voorbij.”

De Amsterdamse Westerstraat is op Koningsdag een van de drukste feestlocaties van de stad. Rondom de beroemde gevelversiering van café de Blaffende Vis, de warme broodjes beenham en de podia met Jordanese smartlappen staan minstens tien lachgasverkopers. Sommigen pakken het sober aan met alleen een lachgastank en een zak ballonnen. Anderen hebben een hele kraam met stapels vol ballonnen in een partytent.

Ballonnenbar

Nedly Nouri, een echte Amsterdammer met armen vol tatoeages, een gouden ketting en dito ringen, heeft zelfs een heuse ballonnenbar opgetuigd voor zijn copyshop. Zelf zuigt hij liever aan een shaggie. “Het ziet er niet uit, zo’n ballon in je smoel.” De zaken gaan goed, op Koningsnacht stond hij er ook al. “Toen zijn er zeker 700 of 800 ballonnetjes doorheen gegaan. Sommigen kwamen steeds terug, zelfs ouderen. Ik hoorde overal gesis.”

Sinds lachgas in 2016 onder de Warenwet valt, in plaats van de Geneesmiddelenwet, en de verkoop legaal is, werd het roesmiddel een rage. De partydrug is goedkoop en populair onder jongeren, vooral op feestdagen als Koningsdag. Maar niet langer in Alkmaar, waar de verkoop deze week in de ban ging. Volgens burgemeester Piet Bruinooge zorgt het gebruik voor overlast en rommel. De stad verbiedt de verkoop van lachgas tijdens alle evenementen.

Een beetje onzinnig, vinden vrienden Joost en Zeb (17). Dat de ballonnen en patronen troep kunnen geven, begrijpen ze wel. Maar dat geldt net zo goed voor bierblikjes en andere rommel. Bovendien is het roesje van lachgas ‘superkort’ en word je er niet agressief van. “Je raakt eerder in jezelf gekeerd. Het voelt een beetje alsof je flauwvalt, maar toch bij bewustzijn bent”, zegt Joost. “Een euforisch gevoel.”

Zelf doet hij het ongeveer eens in de twee maanden. Op feestjes, en dus ook op Koningsdag. Hij zet een oranje ballon aan zijn mond, zuigt lucht naar binnen en blaast die terug de ballon in, net zolang tot al het gas in zijn longen is verdwenen. Aan zijn gezicht is niets bijzonders te zien, behalve misschien een wat troebele blik in zijn ogen die gauw weer wegtrekt. Hij frummelt aan de rookworstballon die hij om zijn middel draagt. “Het is alweer voorbij.”