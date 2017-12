'Het leven voelt completer als we ons bekommeren om een ander'

Midden in de nacht uit je bed worden gebeld door een huisgenoot die denkt dat ze doodgaat. Dat is geen pretje. "Ik heb haar paracetamol gegeven, gerustgesteld en uitgelegd dat ze waarschijnlijk een griepje heeft", vertelt Mendel Ottow (28) met een glimlach. "In Eritrea is koorts vaak erg gevaarlijk, vandaar dat ze nogal in paniek was."

Mendel is arts en woont met zijn vrouw Esther (30) en hun zoontje Sem (1) sinds juli in een voormalige school in Apeldoorn. In hetzelfde gebouw zijn vijf appartementen voor tienermoeders en jonge vluchtelingen. Zij proberen hier hun leven op de rit te krijgen en worden daarbij professioneel begeleid.

Rijkdom delen Mendel en Esther zijn het sociale vangnet dat altijd in de buurt is. "We eten elke week samen, we hebben met zijn allen sinterklaas gevierd, we helpen bij kleine klusjes of we drinken gewoon even spontaan een kopje thee. En ja, heel af en toen heb je dan zo'n nachtelijk voorval", zegt Esther. De woongroep was voor hen een lot uit de loterij. "Mensen leven tegenwoordig behoorlijk op zichzelf. Ik moet daar niet aan denken, een groot huis zonder buren." Esther en Mendel willen juist graag samenleven met anderen. "We hebben een goede opleiding en komen uit fijne, warme gezinnen. Niet iedereen heeft dat geluk, maar misschien kunnen we wel iets van onze rijkdom delen." De tekst gaat verder onder de afbeelding. © Werry Crone Ze zochten naar andere mensen die samen met hen een buurtnetwerk op wilden zetten, toen ze via iemand in hun kerk hoorden over dit project. "Dit was het! Maar we moesten nog wel solliciteren en uitgekozen worden", vertelt Mendel. Dat lukte en amper zes weken later trokken ze in hun nieuwe woning. Groot is de voormalige gymzaal niet, wel hoog. De gezamenlijke ruimte aan het eind van de gang is net klaar. Ook bewoners uit de buurt kunnen hier terecht voor activiteiten.