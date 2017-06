'Het kinderpardon van nu levert kinderen niets op'

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer komt vandaag met een alternatief Kinderpardon dat ervoor moet zorgen dat veel meer migrantengezinnen in Nederland kunnen blijven.

Het onderliggende idee is: een kind zonder legaal verblijf - en zijn of haar gezin - krijgt bijna altijd een vergunning, als het tenminste langer dan vijf jaar in Nederland is.

Als juriste en pedagoge aan de Universiteit van Groningen hield u zich al bezig met kinderrechten. Waarom die nadruk op vijf jaar? "Die vijf jaar staat ook in de huidige regeling voor het Kinderpardon, en is zelfs gebaseerd op onderzoek van mijzelf. Ik heb vele jaren onderzoek gedaan naar de gevolgen van het uitzetten van kinderen. "Wetenschappelijk is aangetoond dat de ontwikkeling van kinderen, die langer dan vijf jaar hier wonen, geschaad wordt als je ze gedwongen uitzet. "Met deze aanname van het huidige pardon is dan ook niks mis. Maar wij zien dat in de praktijk deze regeling kinderen niets oplevert. Er zijn zoveel extra voorwaarden aan verbonden, dat de grote meerderheid toch wordt uitgezet. En die voorwaarden moeten dus geschrapt of aangepast. "Het betekent niet dat echt álle kinderen die hier langer dan vijf jaar zijn, mogen blijven. Er zullen altijd individuele uitzonderingen zijn. Maar er zullen wel veel meer kinderen kunnen blijven dan nu het geval is."

Die vijf jaar lijkt zo willekeurig. Is het niet zo dat voor het ene kind al schade in de ontwikkeling is als het na drie jaar wordt teruggestuurd, terwijl voor het andere na zes jaar nog niks aan de hand is? "Dat is wel waar, maar je moet niet te veel nuances aanbrengen bij zo'n alternatief pardon. Dan wordt het niet uitvoerbaar. Natuurlijk is er een verschil naar leeftijd. "Voor kinderen tussen de nul en vijf jaar maakt het niet zoveel uit. Als hun ouders maar goed voor ze zorgen, is de plek waar ze wonen niet zo belangrijk. Die kunnen dus prima terug na vijf jaar. Maar voor kinderen tussen de 6 en de 12 jaar wordt het al moeilijker. Ze krijgen vriendjes, leren de taal, raken geworteld in de samenleving. Als ze dan na vijf jaar opeens terug moeten, valt dat echt niet mee. "Voor kinderen van 12 tot 18 jaar is de overgang vaak veruit het moeilijkst. Zij zijn volop bezig met hun identiteitsontwikkeling, ze spiegelen zich aan hun leeftijdsgenoten. "Ik herinner me een meisje dat hier drie jaar was en uit Afghanistan kwam. Ze zat op de havo. Terug naar Afghanistan betekende vooral veel in huis blijven, natuurlijk wilde ze dat niet. Voor haar was vijf jaar al te lang. "Maar over al die leeftijden heen denk ik dat vijf jaar wel een veilige grens is. Verder stellen wij ook in onze aanbevelingen dat bij alle procedures over verblijfsrecht gekeken moet worden naar het belang van dit individuele kind. Dat is ook vastgelegd in internationale verdragen." Kinderen uit de noodopvanglocatie Heumensoord tijdens hun eerste schooldag. © anp

En dat gebeurt nu niet? "Er is in onze ervaring veel verschil tussen de ene medewerker van de IND en de andere. Hoeveel belang aan de rechten van het kind wordt gegeven, is dus nogal subjectief."

Maar de rechter toetst de uitspraken van de IND toch? "De uitspraak van de rechter is bij deze regeling vanuit het kinderrechtenperspectief niet veel waard."

Daar zegt u nogal wat, de rechterlijke uitspraken deugen niet? "Het gaat hier om regelingen in het bestuursrecht. De rechter toetst of de IND volgens de geldende regels goed gehandeld heeft. Er is dus geen sprake van een inhoudelijke toetsing. Hij kijkt alleen of het formele proces goed verlopen is. Ik zou veel liever zien dat een kinderrechter naar deze zaken kijkt. Die heeft namelijk het recht van de kinderen voor ogen. Daar zit de frictie. Vanuit het belang van de kinderen zouden er hele andere besluiten genomen worden."

Maar in uw plan wordt het wel erg de moeite waard om zo veel mogelijk te traineren. Schuilt daarin niet een gevaar? Botst hier landsbelang met het belang van de kinderen? "Ik ben aangenomen om te beoordelen of de kinderrechten, vastgelegd in internationale verdragen die Nederland ondertekend heeft, goed worden nageleefd. Als kinderen ernstig bedreigd worden in hun ontwikkeling door ze onder dwang terug te sturen naar het land van herkomst, is het mijn taak om dat aan te geven. Weegt het landsbelang daarbij echt zwaarder dan het kindbelang, dan moet de staat dat heel duidelijk toelichten. Dat gebeurt nu niet."

Er kan wel een 'aanzuigende werking' van dat nieuwe Kinderpardon uitgaan. Dat steeds meer gezinnen hierheen komen en proberen die vijf jaar uit te zitten? "Er zijn andere oplossingen om dat tegen te gaan. Mensen die hier arriveren zijn vaak lang onderweg geweest. Ze zijn gevlucht om angst voor oorlog of om honger of voor een betere toekomst voor hun kinderen. Denk mee met deze mensen. Toets of ze terug kunnen en, als het veilig is, zet ze dan snel uit. De IND moet meer snelheid maken, sneller beslissen. Kinderen terugsturen die nog niet geworteld zijn in Nederland, dat is voor hen veel beter."

