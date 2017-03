'Het honderdste stapje van je kind is ook bijzonder'

Jonge talentvolle vrouwen die in hun werk willen excelleren, moeten weten dat mannen zélf vertellen hoe goed ze zijn, dat mannen bluffen, opscheppen en de competitie aangaan.

Auteur Stadelmaier is eigenaar van SheConsult, een coachings¬bureau voor hoogopgeleide vrouwen. “Jongens krijgen die eigenschappen van kleins af aan mee. Ze dragen in hun babytijd al truitjes met ‘stoer’ en ‘hero’ terwijl de meisjes pronken met ‘sweet’ en ‘cute’. In voorleesboekjes zijn mannen brandweermannen en doen vrouwen de was. Die cultuur verander je niet snel. Het goede nieuws is dat jonge meiden daar wel op kunnen acteren.”

Vrouwen denken dat ze ver komen als ze hard werken. En ze zijn goed in stapje voor stapje hun ding doen. Maar carrière maken werkt zo niet. Daarbij gaat het om gezien worden en zelfvertrouwen uitstralen. Vrouwen laten zich vaak afschrikken door mannen die schaamteloos ideeën van anderen kapen, die het liefste brandjes blussen in bijzijn van anderen. Hoe een vrouw daarmee om kan gaan, beschrijft Stadelmaier in haar gisteren verschenen boek.

Vrouwen moeten dat spel slim meespelen. Het spel dat voor mannen zo normaal is. Langs de kant staan en roepen dat de spelregels moeten veranderen, gebeurt al dertig jaar en werkt dus niet. Ga bij vergaderingen naast de voorzitter zitten. Bespreek jouw inbreng vooraf met anderen, sluit bondgenootschappen. Zorg dat jouw naam onder belangrijke stukken staat. Vertel over jouw successen. En straal succes uit: in je kleding, je haar en accessoires. Maak jezelf een beetje groter dan je bent. Het is een greep uit de vele tips die in het boek staan.

Huisvrouw

Stadelmaier is zelf door schade en schande wijzer geworden. Toen ze bij een verzekeraar werkte, merkte ze dat haar carrièrewensen niet serieus werden genomen. “Ik had toen vastberadener moeten zeggen wat ik wilde.” En als ze er nu op terugkijkt, had ze het ook in haar privéleven anders aangepakt. “Je moet dingen kunnen loslaten, wil je carrière maken. Je kunt er niet altijd voor je kinderen zijn. Je hoeft ook niet per se het eerste stapje van je kind te zien. Het honderdste stapje is ook bijzonder.”

Ook bij het verdelen van de taken thuis, ziet Stadelmaier dat het niet helemaal goed gaat. Vrouwen blijven zich verantwoordelijk voelen voor alles thuis, en alles moet op hun manier. “Maak er afspraken over en hou je daaraan vast. Zet ze desnoods op papier. Ook over wie de badkamer schoonmaakt en hoe vaak. En als de wc dan toch een keer vies is, moet je niet denken ‘ik ben een slechte huisvrouw’, maar ‘wat kan mij het schelen’.”

Wordt het leven leuker van afspraken met je partner in Excel? “Nee, dat is niet leuk. Maar het huishouden is ook een soort bedrijf dat je moet runnen.” En als je carrière wilt maken, gaat dat niet vanzelf. Dan moet je wel keuzes maken. Dan moet je hard en slim werken en thuis zoveel mogelijk uitbesteden. ”

Het zijn trouwens niet zozeer de kinderen of het huishouden waardoor de ambities van vrouwen verdwijnen meent Stadelmaier. Dat komt vooral door de werkomgeving. “Jonge vrouwen vragen zich af waarom het allemaal zo stroef verloopt op de werkvloer. Waarom hun goede idee niet gehoord wordt. En ze willen ondertussen door iedereen aardig worden gevonden. Dat gaat niet. Op enig moment haken ze af en gaan ze terug naar een driedaagse werkweek. Dat is zo zonde.”