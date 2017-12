'Het duurde even voor ik liefde kon geven aan mijn pleegkinderen'

Haar wc hangt vol met spreuken over pijn en geluk. 'Lijden maakt een mens sterker.' In haar glazen kasten staan foto's van kinderen en lieve briefjes aan 'tante Marlène.' In de woonkamer kwetteren de parkieten vrolijk tegen de Surinaamse radiozender in.

Marlène Truideman (64) is al 17 jaar pleegouder. Ze vangt kinderen op die door omstandigheden niet bij hun echte ouders kunnen wonen. Op dit moment woont de 12-jarige Didi bij haar. Truideman wilde eigenlijk altijd al pleegouder worden, vertelt ze op de bank, met een kop thee in de hand. "In Suriname is zoiets heel gewoon. Daar doet iedereen dat, meestal binnen de familie."

In 1987 is ze naar Nederland gekomen om haar zoon naar een betere school te kunnen sturen. Ze ging met haar gezin in de Bijlmer wonen. Na een periode van wennen kwam het idee ook hier op. "Ik zat met mijn kinderen televisie te kijken. 'Goede Tijden Slechte Tijden'. En toen kwam er tussendoor een oproep om pleegkinderen op te vangen."

"Mijn kinderen keken me aan. Mama dat moeten we doen. Dat heeft u altijd gewild. En, zeiden ze, wij zullen helpen." Ze knikt. "Maar ik houd er niet van om dingen impulsief te doen." Stilte. "En ja, daarna had ik een tijd lang geen feeling om het te doen."

Bijlmerramp

Truideman is haar zoon Guillermo (16) en dochter Graciella (14) verloren tijdens de Bijlmerramp in 1992. Toen het vliegtuig neerstortte, was ze even wat spullen wegbrengen met haar man. "We zaten voetbal te kijken toen mijn man vroeg of ik meeging. Eerst zei ik nee, maar mijn zoon zou zes dagen later 17 worden, dus ineens bedacht ik dat mijn man iets wilde bespreken over zijn cadeau." Dus ging ze toch. "Ik zei nog: we blijven niet te lang weg."

Ze vindt het moeilijk om over die tijd erna te praten. "Het eerste jaar leefde ik als een zombie. Als de zon scheen, bleef ik in bed; alleen als het regende voelde ik me beter. Vrolijkheid en kinderen kon ik niet verdragen. Maar mijn geloof en de dominee hebben geholpen bij de verwerking", zegt ze.

Ongeveer zeven jaar na de ramp zag ze weer een oproep voor pleegouderschap op televisie. "Het leek wel een soort teken", zegt ze met een verbaasde blik. "Ik vertelde Stan over wat de kinderen destijds hadden gezegd en vroeg: voel je ervoor? Hij wilde eerst niet. Maar ik kon het niet van me af zetten. Toen heb ik toch maar eens gebeld om te vragen naar de voorwaarden. Er was grote behoefte aan pleegouders. Uiteindelijk zei hij: oke, we doen het. Eerst alleen voor een dagje of een week, om de ouders te ontlasten", vertelt Truideman, inmiddels weduwe.

Dat ze het gingen doen, was ergens onvermijdelijk, denkt ze. "We houden erg van kinderen." Vervanging of een gat opvullen is nooit de reden geweest, zegt ze. "We wilden gewoon iets betekenen voor kinderen die iets hadden meegemaakt. Hoewel het geen kwaad kan dat je zelf ook een rugzakje hebt."