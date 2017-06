'Help een verward mens sneller'

Dat adviseert het 'Schakelteam Personen met Verward Gedrag' aan het kabinet. Het team onder leiding van Onno Hoes, oud-burgemeester van Maastricht, constateert dat hulp aan verwarde mensen nogal eens lang op zich laat wachten. Er zijn verschillende instanties bij betrokken die niet altijd goed samenwerken.

Voorbeeld is de vrouw met een psychiatrische voorgeschiedenis die volgens buren voor geluidsoverlast zorgt. Na hun klachten verliest ze haar huis, terwijl haar behandelaars van niks weten. Zonder vaste verblijfplaats wordt het lastiger haar te behandelen, en de kans op verward gedrag stijgt alleen maar.

Het is aan gemeentes en andere instanties zelf om te bepalen wie de regierol op zich gaat nemen

Een regisseur zou kunnen zorgen dat er tijdelijke opvang is, of dat iemand een voorschot op een uitkering kan krijgen als sprake is van bijvoorbeeld een huurschuld. Volgens Hoes is het niet nodig dat een van de betrokken organisaties, of de gemeente zelf, de baas worden over de aanpak van complexe 'verwarden'. Als ze onderling maar afspreken mee te werken met de nieuw te vormen figuur van regisseur. En een potje vrijmaken om noodoplossingen te betalen. Het is aan gemeentes en andere instanties zelf om te bepalen wie de regierol op zich gaat nemen.

Sluitende aanpak Het schakelteam is ingesteld om gemeenten te helpen vanaf volgend jaar een 'sluitende aanpak' te hebben voor de aanpak van verwarde personen. In de praktijk is dit een gevarieerde groep, van psychiatrisch patiënten tot verslaafden of mensen die geen stoornis hebben maar toch (regelmatig) voor overlast zorgen. Ook mensen die na een crisis een enkele keer de aandacht van de politie trekken, vallen eronder. Onno Hoes moet volgend jaar zijn eindrapport presenteren. Vorig jaar kreeg de politie zo'n 75.000 meldingen van mogelijk verwarde gedrag, een forse stijging ten opzichte van het jaar daarvoor.

