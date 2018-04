'Gender pay gap' in Groot-Brittannië is enorm, tot frustratie van premier May

De cijfers laten een behoorlijk slagveld zien. Bij Ryanair verdienen mannen 71 procent meer dan vrouwen. Bij HSBC, een van de grootste Britse banken, is het verschil bijna 60 procent. De ‘gender pay gap’ in Groot-Brittannië is enorm, laat de openbaarmaking van salarissen bij grote bedrijven zien. Een vorm van ‘brandende ongelijkheid’, zegt premier Theresa May. Critici vinden de rekenmethode echter veel te simplistisch.

Tot vandaag kregen bedrijven met meer dan 250 werknemers de tijd om de inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen bekend te maken. Het overgrote deel, een kleine 10.000, gaf daar gehoor aan. De oproep van de regering negeren betekende immers een fikse boete.

Wat blijkt: bij 78 procent van de bedrijven verdienen mannen meer dan vrouwen. Bij 13 procent verdienen vrouwen meer dan mannen en bij 8 procent is het verschil minimaal.

Game-changer

“Dit is een game-changer”, zegt Sam Smethers van campagnegroep Fawcett Society. “Eindelijk realiseren vrouwen zich dat ze het recht hebben om het over hun inkomen te hebben. Door te weten wat hun collega’s verdienen zijn ze in de positie om iets aan die ongelijkheid te doen.”

Toch is er ook kritiek op de rekenmethode die is gebruikt. Er is namelijk niet gekeken naar de verschillen per functie, maar naar een bedrijf als geheel. Bij Ryanair werken veel meer mannen als piloot en veel meer vrouwen als stewardess, die automatisch veel minder salaris krijgen.

“Het is appels met peren vergelijken”, schrijft Kate Andrews, van de denktank Institute for Economic Affairs, in de Spectator. “Deze berekening is een valse voorstelling van het probleem. Door het niet per functie te analyseren, kunnen we ook niet vaststellen of mannen en vrouwen hetzelfde krijgen voor hetzelfde werk. En daar gaat het om.”