‘Gele hesjes’ inspireren ook Nederlandse demonstranten

Organisator Danny Cornelissen zegt op de openbare facebookpagina ‘Gele Hesjes Nijmegen’ dat de protestgroep bestaat uit burgers die hun onvrede willen uiten tegen hoge prijzen. ‘We zijn mensen uit de middenklasse die de maatschappij proberen duidelijk te maken dat we moeite hebben om op het einde van de maand de eindjes aan mekaar te knopen’.

De organisatie benadrukt geweldloos te willen demonstreren en heeft zich bij de gemeente gemeld. Deelnemers van de protestmarsen, die in zowel Nijmegen als Den Haag om één uur beginnen, willen lagere accijnzen en prijzen, voldoende sociale woningbouw en een verandering van het huidige zorgverzekeringsstelsel. Ook moet het referendum terug. Hoeveel mensen er komen opdagen is niet bekend. Vrijdagmiddag gaven zo’n honderd mensen aan misschien mee te doen in Nijmegen. In Den Haag ging dit om enkele duizenden.

In Brussel werden tunnels afgesloten vanwege onveilige situaties en politiebusjes in brand gestoken

Brandstofprijzen De Franse protestbeweging ‘les gilets jaunes’ is een voorbeeld voor de demonstranten. Hogere accijnzen op brandstoffen waren daar aanleiding om wegen en tankstations te blokkeren. Ook gingen de demonstranten de confrontatie aan met de politie. De acties in Frankrijk verplaatsten zich vrijdag naar Brussel waar burgers in gele hesjes eerst vooral oponthoud op de openbare weg veroorzaakten. In de loop van de dag werd de protestactie van enkele honderden mensen steeds grimmiger. Tunnels werden afgesloten vanwege onveilige situaties en politiebusjes in brand gestoken. Op filmpjes lagen straten bezaaid met hekken, verkeersborden en stoplichten. De politie zette een waterkanon en later ook traangas in tegen de actievoerders. Volgens de Belgische nieuwssite VTM werden zeker zestig mensen opgepakt wegens het verstoren van de openbare orde, het bezit van gevaarlijke voorwerpen en vandalisme.

