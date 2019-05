‘Geen reden tot zorg onder patiënten na berichtgeving hartkleppen’

Want er is volgens de hartchirurgen geen enkele reden voor ongerustheid bij patiënten. Thomas van Brakel, bestuurder van de NVT, wil over de cijfers zelf niets zeggen. Volgens hem is de berichtgeving ‘zeer ongenuanceerd’. Elk jaar voeren chirurgen in Nederland ongeveer 2200 hartklepoperaties uit. Volgens een van hen, hoogleraar hart- en longchirurgie Tjark Ebels van het Amsterdam UMC, zetten fabrikanten van kunstmatige hartkleppen moedwillig grotere maten van de implantaten op de verpakking. Dat zou beter verkopen.

De maten van de klep zijn belangrijk voor de hoeveelheid bloed die er doorheen kan. Hoe meer, hoe beter, is de gedachte. Daarom staat volgens Ebels op een verpakking bijvoorbeeld dat een klep een diameter heeft van 23 millimeter, terwijl het in werkelijkheid om 19 millimeter gaat.

Volgens Van Brakel is het werkelijke probleem dat fabrikanten elk op hun eigen manier de diameter meten. Daarom willen de chirurgen binnen en buiten Nederland dat de fabrikanten dezelfde standaarden gaan hanteren. Met de berichten over onnodige doden door de verschillende maatvoeringen, hopen chirurgen wereldwijd de producenten van de kunstmatige hartkleppen onder druk te zetten om de millimeters op dezelfde manier te gaan meten.

Bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zijn geen meldingen binnengekomen van chirurgen over de maatvoering die niet klopt. De IGJ laat weten wel in gesprek te gaan met de NVT om te horen of zij de problemen die Ebels aankaart herkennen.

