‘Facebook probeerde critici in verband te brengen met Soros’

De onthullingen komen uit een reconstructie van de New York Times. De Amerikaanse krant ging na hoe Facebook de afgelopen jaren omging met de schandalen waar het bedrijf in verwikkeld raakte. Facebook is notoir gesloten tegenover de pers, maar de Amerikaanse krant slaagde erin met tientallen betrokkenen te spreken.

Zo vertelt de New York Times dat Facebook intern al in het voorjaar van 2016 merkte dat er vanuit Russische hoek verdachte activiteiten op Facebook werden ontplooid. Toch noemde Facebook-baas Mark Zuckerberg het aan het einde van dat jaar nog een ‘bizar idee’, dat via Facebook verspreid nepnieuws een rol zou hebben gespeeld in de verkiezingsoverwinning van Donald Trump. Pas in oktober 2017 gaf het bedrijf eindelijk toe dat 127 miljoen mensen vanuit Russische bronnen verspreid nepnieuws onder ogen hadden gekregen, en beloofde het beterschap.

Maar begin 2018 bleek dat de pr-firma Cambridge Analytica de data van miljoenen Facebook-gebruikers zonder toestemming had kunnen gebruiken voor de verkiezingscampagne van Donald Trump. Facebook probeerde dat schandaal aanvankelijk onder de pet te houden.

Campagnebureau

Om het slechte imago te boven te komen was Facebook al in 2017 in zee gegaan met het campagnebureau Definers, gespecialiseerd in het verspreiden van belastend nieuws over tegenstanders. Definers benaderde vervolgens allerlei media met gegevens over de vermeende financiële banden tussen George Soros en enkele linkse critici van Facebook.

Journalist Joe Gabriel Simonson van de rechtse nieuwssite Daily Caller bevestigde het verhaal van de New York Times op Twitter. “Ik kan zeker bevestigen dat ik benaderd ben. Ze moedigden ons aan om het over Soros en Soros-tactieken te hebben. Het voelde vreemd en we hebben die invalshoek niet gebruikt.”

Soros is een van oorsprong Hongaars-Joodse miljardair die via zijn Open Society Foundation veel geld schenkt aan goede doelen, die veelal in de pro-Europese en anti-nationalistische hoek zitten. Hij is daardoor al jaren een favoriete zondebok van antisemieten en rechts-populisten. In Nederland vroeg FvD-leider Thierry Baudet vorige maand nog om een onderzoek naar de invloed van Soros.

De afgelopen tijd lijkt de haat tegen zijn persoon een kookpunt te bereiken: vorige maand kreeg Soros een bombrief opgestuurd van een Trump-aanhanger. Op rechtse media en internetfora wordt hij steeds uitbundiger afgeschilderd als een sinistere kracht die achter de schermen de touwtjes in handen heeft. Deze ‘kritiek’ op hem bestaat vaak uit klassieke anti-semitische clichés, zo waarschuwt de Anti-Defamation League, een Amerikaanse organisatie die in het geweer komt tegen antisemitisme.

Facebook reageerde op de ophef met een verklaring dat het Definers nooit heeft gevraagd om ‘onware informatie’ te verspreiden. Maar het verbrak donderdag wel de banden met het campagnebureau.