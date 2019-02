‘Extra geld voor verpleeghuizen blijft op de plank liggen’

Zo’n 40 procent van de 2,1 miljard euro, die het kabinet heeft uitgetrokken om de kwaliteit van de ouderenzorg te verbeteren, zal niet benut worden. Dat verwachten specialisten op het gebied van zorgfinanciën, zo blijkt uit een enquête van beroepsvereniging van financieel experts Fizi en Finance Ideas.

De ‘Financiële zorgthermometer’ werd ingevuld door zo’n zestig specialisten uit de ouderenzorg. Zij bemoeien zich elk in hun eigen instelling met de besteding van de extra gelden. Samen vormen zij zo’n 10 procent van de financiële experts in de verpleeg- en verzorgingssector.



Strikte regels

Dat het geld op de plank blijft liggen, komt waarschijnlijk door de strikte regels voor de besteding. Zo moeten verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties 85 procent van het geld besteden aan personeel.

“Maar dat personeel moet er wel zijn”, zegt Pim Diepstraten van Finance Ideas. Momenteel is er enorme krapte op de arbeidsmarkt. Voor verpleeghuizen is het een enorme opgave om voldoende geschoolde mensen in huis te krijgen.

Om in aanmerking te komen voor een deel van de 2,1 miljard euro, die is uitgetrokken voor de uitvoering van het ‘Kwaliteitskader verpleeghuiszorg’, het plan om de verpleegzorg te verbeteren, dienden zorginstellingen eind vorig jaar kwaliteitsplannen inclusief begroting in. Die worden nu beoordeeld.

Het geld komt naar verwachting deze maand nog beschikbaar. Vorige maand werd voor het eerst duidelijk hoeveel extra medewerkers verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties nodig hebben om aan de kwaliteitseisen te voldoen: zo’n 10.000.