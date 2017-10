'Even stil zijn voor het eten, moet dat nou echt?'

Ik ben medeorganisator van het jaarlijkse diner van mijn ‘studentenjaar’ op onze sociëteit (60-70 man). Dit doen wij al dertig jaar. Eerst borrelen, daarna aan tafel. Eén van ons wil per se dat er even stilte is voor het eten. Een paar anderen zouden het wel plezierig vinden, maar hebben er geen probleem mee als het niet gebeurt. Een veel groter aantal jaargenoten heeft mij laten weten mordicus tegen te zijn. Zelf ben ik er ook tegen. Ik vind het zelfs aanmatigend om erop te staan dat er speciaal voor jou stilte wordt gehouden, terwijl je weet dat je anderen mateloos irriteert. Is dat ‘Religie’? Hoe kan de stilte-verzoeker van zijn moment genieten onder deze omstandigheden? Hoe dit op te lossen?

Beste Herrie over stilte,

Het is geen kwestie van ‘genieten van het moment’ als iemand om een ogenblikje stilte verzoekt, maar van het vervullen van een religieuze plicht. Het is niet zo dat de bidder heimelijk in zijn vuistje lacht, terwijl of omdat hij anderen dwarszit. Wie weet voelt hij zich ook wel ongemakkelijk. Hoe dit ook zij, het hoort in Nederland bij de traditie om anderen de vrijheid te gunnen aan hun religieuze plichten te voldoen en er geen aanstoot aan te nemen, althans niet openlijk. Dat komt er in de praktijk op neer dat moslima’s een hoofddoek mogen dragen (ook al hebben sommige anderen een hekel aan dat kledingstuk), en dat orthodoxe christenen een minuutje stilte van het feestgedruis mogen claimen. Het is allemaal reuze overkomelijk en niet de moeite waard om er een halszaak van te maken, tenzij u de orthodoxe christenen uit uw vereniging wilt gooien natuurlijk.

