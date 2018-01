'Er wordt te weinig gedacht aan seksueel misbruik van jongens'

Het meldpunt voor seksuele uitbuiting van minderjarigen heeft deze week een site en telefoonnummer geopend, waar 24 uur per dag vermoedens van loverboys en mensenhandel kunnen worden gemeld. Fier, de landelijke opvang voor vrouwelijke loverboyslachtoffers, gaat zich nu ook richten op jongens.

Politie, jeugdzorg en andere instellingen hebben beperkt zicht op jongensprostitutie en -misbruik. Volgens Anke van Dijke, directeur van Fier, worden jongens niet snel als slachtoffer gezien. “De jeugdzorg richt zich nog te veel op gedrag, er wordt te weinig gedacht aan misbruik, te weinig naar gevraagd.”

Jongens willen zichzelf ook niet zien als slachtoffer. Waar meisjes al moeite hebben om te vertellen dat ze zijn misbruikt, is dat voor jongens nog lastiger, zegt Van Dijke: “Het is niet erg mannelijk om te vertellen dat je verkracht bent.” Puberjongens kunnen ook uitgebuit en gechanteerd worden omdat ze bijvoorbeeld homo zijn, maar nog niet uit de kast. “De schaamte is extra groot omdat hun lijf vaak reageert. Ze krijgen een erectie, terwijl ze dat niet willen. Dat is heel verwarrend.”

Jongensprostitutie Via chats en datingsites worden minderjarigen steeds makkelijker – en onzichtbaar voor de buitenwereld - gelokt door loverboys en zedendelinquenten. Jongensprostitutie start ook steeds vaker online in plaats van op straat. Watch Nederland, een samenwerking van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel, Terre des Hommes en Fier, doet intensief online onderzoek met behulp van lokprofielen en lokadvertenties. Het meldpunt heeft net zijn eerste jaar achter de rug. Van de 61 meldingen die uitgebreid zijn onderzocht gingen er vijf over mannelijke minderjarige slachtoffers. Volgens betrokken organisaties ligt er nog een veelvoud van ellende onder. De directeur van Fier wil ‘de beerput’ open trekken. “Er zullen niet meer mannelijke slachtoffers zijn dan vrouwen, maar het blijft raar dat we nauwelijks voorzieningen voor jongens hebben.” Op termijn hoopt ze een groep voor jongens te starten.