‘Er wordt gesjoemeld met data bij vrijwel alle medicijnen’

Healy was betrokken bij onderzoek naar seroxat en vergelijkbare medicijnen, en staat bekend als fel criticus van de geneesmiddelenindustrie. “De informatie over medicijnen in wetenschappelijke artikelen vormt op dit moment het grootste pakket aan nepnieuws van de wereld”, stelt Healy. Woensdag spreekt hij op de Universiteit van Maastricht.

Hoeveel medicijnen doen meer kwaad dan goed, denkt u?

“Elk geneesmiddel is in essentie schadelijk. Daarom beperken we het gebruik van medicijnen tot mensen die iets schadelijks onder de leden hebben. Steeds moeten we de problemen die ze hebben door hun ziekte afwegen tegen de problemen die het medicijn waarschijnlijk zal veroorzaken. Een geneesmiddel bestaat daarom uit twee dingen. Eén is de combinatie van chemische stofjes, en twee is de informatie die bij dat medicijn geleverd wordt. Als je risico gaat lopen door een medicijn te slikken, moet je weten hoe groot dat risico is.

Een groot deel van de recente medicijnen doet waarschijnlijk meer kwaad dan goed, maar we weten het niet David Healy, hoogleraar psychiatrie

“De golf van medicijnen die in de jaren veertig en vijftig op de markt kwam redde levens, dat staat als een paal boven water. Het klinische onderzoek kwam toen van artsen die het middel voorschreven, en zelf zagen wat het effect van een middel was. Daarna kwamen er steeds meer klinische tests in opdracht van de farmaceutische industrie. Artsen gingen vertrouwen op die informatie. Een groot deel van de recente medicijnen doet waarschijnlijk meer kwaad dan goed, maar we weten het niet.”