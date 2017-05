'Er kwam geen einde aan de saaie speech van mijn leidinggevende'

Ik vond het verschrikkelijk, maar wist niet hoe dit te stoppen zonder de situatie nog pijnlijker te maken. Uiteindelijk hebben we het allemaal aangehoord en onze eigen toespraakjes erg ingekort. Het feest werd gelukkig al snel weer heel geanimeerd. Heeft u suggesties wat je zou kunnen doen op zo’n moment? Of in het algemeen als sprekers op feesten of crematies zich niet aan een gepaste spreektijd houden?

Beste Te lange toespraken,

Degene die wordt toegesproken kan niets doen. Lijdzaam de speech ondergaan met een verkrampte glimlach op het gezicht geplamuurd is het enige wat er op zit. Andere aanwezigen kunnen ook niets doen. Het is vreselijk als het gebeurt, maar een voortdenderende trein van buiten af tot stilstand brengen en zeggen dat het zo wel genoeg is, kan eenvoudig niet.

Daarom is het zo belangrijk dat er bij gelegenheden met meerdere sprekers (een bruiloft, een uitvaartplechtigheid) een ceremoniemeester is die een volgorde opstelt en sprekers van tevoren meedeelt hoeveel minuten ze tot hun beschikking hebben. Alle sprekers moeten ingepeperd krijgen dat kort beter is dan lang. Vijf minuten spreken is goed, met tien minuten zit een spreker op de grens van het verdraagbare. Ceremoniemeesters moeten sprekers op het hart drukken zich aan de hun toegemeten tijd te houden. Om dit te laten lukken, moeten sprekers van tevoren hun toespraak oefenen. Een geoefende toespraak is altijd beter dan maar een beetje in het wilde weg improviseren.

Als een spreker ondanks de afspraken het toch te lang maakt, kan de ceremoniemeester diens blik vangen en met zijn hand een halsdoorsnijdend gebaar maken. Dit betekent: Afronden!

