'Er is veel bereikt in strijd tegen aids, maar ook nog een hoop te doen'

Het is de grootste gezondheidsconferentie ter wereld. 18.000 deelnemers: artsen, patiënten, politici en prominenten. 500 sessies en workshops, 3000 presentaties. Afgelopen week was de internationale aidsgemeenschap bijeen in Amsterdam. Vraag aan conferentievoorzitter Peter Reiss, hoogleraar inwendige geneeskunde van het Amsterdam UMC: wat heeft Aids 2018 opgeleverd? "Zo'n conferentie staat niet op zichzelf. Het is een momentopname waarbij we inventariseren hoe we er voor staan."

Hoe staan we ervoor? "We hebben veel bereikt, heel veel zaken gaan goed, maar er is nog een hoop te doen. Zelfs in een land als Nederland waar de bestrijding van aids zeer goed is georganiseerd, lopen ieder jaar nog 400 à 500 mensen een hiv-infectie op. Dat zijn er nog altijd 400 à 500 te veel." Vroeger bekeken we de epidemie vaak per land, maar we weten nu dat we veel fijnmaziger moeten kijken. Per regio, per stad

En in de rest van de wereld, gaan we daar ook vooruit? "We hebben geleerd dat we bij de bestrijding van aids veel gegevens nodig hebben. Vroeger bekeken we de epidemie vaak per land, maar we weten nu dat we veel fijnmaziger moeten kijken. Per regio, per stad. Of moeten inzoomen op specifieke groepen. Jonge meisjes bijvoorbeeld, of homomannen. Wie blijft achter? Dat gebeurt steeds beter en dat levert resultaat op. Maar we moeten alert blijven. In Afrika verjongt de bevolking in hoog tempo. Dat zijn nou net de mensen die seksualiteit ontdekken en die een extra risico lopen om hiv te krijgen. Als je dan de bestrijding van hiv niet op orde hebt, zal het aantal infecties weer enorm toenemen."

In sommige delen van de wereld zoals Oost-Europa of Centraal-Azië gaat het helemaal niet goed. Daar groeit de epidemie. "In landen waar het niet goed gaat zie je altijd dat er structurele barrières zijn. Dat overheden de problematiek negeren. Daar kijken ze de andere kant op als verslaafden elkaars spuiten gebruiken en zo het virus verspreiden. In plaats van dat ze de mogelijkheid bieden gebruikte spuiten in te ruilen. In sommige landen worden hiv-patiënten gestigmatiseerd, of zelfs gecriminaliseerd. Als jij moet vrezen in de gevangenis te belanden als blijkt dat je homoseksueel bent, zul je ook niet zo makkelijk gebruikmaken van gezondheidszorg en bereikt goede voorlichting jou ook niet. Op de conferentie hebben we duidelijk uitgesproken dat de bestrijding van aids nauw verboden is met mensenrechten."

Maar wat bereik je met zo'n uitspraak? "Het was één van de doelstellingen van de conferentie om de problematiek van regio's als Oost-Europa in de schijnwerpers te zetten. We hebben de mensen uit die landen, artsen en patiënten, een podium geboden. Dat was tot nu toe nog niet in die mate gedaan. Daar moeten we natuurlijk een vervolg aan geven, door die mensen te blijven ondersteunen en regeringen onder druk te zetten."

Is er belangrijk wetenschappelijk nieuws gemeld? "Geen grote doorbraken. Wetenschap gaat altijd in kleine stapjes. Er is vooruitgang gemeld met het aidsvaccin, met geneesmiddelen. We weten iets beter waarom het virus zich soms zo lang schuilhoudt. Hopelijk leiden die inzichten tot genezing. Daarnaast zijn er enkele veelbelovende studies gepresenteerd die lieten zien dat als we alle bestaande therapieën combineren, we het aantal nieuwe infecties dramatisch kunnen laten dalen. Daarmee zouden we een flinke deuk in een pakje boter slaan."

Kan de wereld ook nog iets leren van de aidsbestrijding? "Ja. Het gaat bij de bestrijding van aids niet alleen om de medische aspecten, maar ook om seksuele voorlichting, om adequaat onderwijs. En het gaat niet alleen om hiv, de patiënten hebben ook vaak tuberculose of virale hepatitis. Die holistische benadering hebben we op de conferentie prominent naar voren gebracht. Er zijn studies gepresenteerd waaruit bleek dat als je de zorg rond hiv combineert met algehele zorg, je niet alleen het aantal hiv-infecties beperkt, maar ook de algehele sterfte terugdringt."

