'Er is één iemand die ik liever niet bij de verdediging van mijn proefschrift heb'

Binnenkort hoop ik (man van 29) mijn proefschrift te mogen verdedigen. Een verdediging is een openbare aangelegenheid, maar als promovendus nodig je natuurlijk familie en bekenden uit. Ik vind het een geruststellend idee dat mijn familie en goede vrienden aanwezig zijn bij deze gelegenheid, waarbij ik me heel kwetsbaar voel. Er zijn ook groepjes goede bekenden die ik wil uitnodigen. Het probleem is dat binnen een groepje dat zeker op een uitnodiging rekent iemand is bij wie ik me niet prettig voel. Kan ik hem uitsluiten? Zo ja, op welke manier kan ik dan het beste te werk gaan?

Beste Kwetsbare promovendus,

Laat me eerst een misverstand uit de weg ruimen. De verdediging van uw proefschrift wordt er niet makkelijker op met de aanwezigheid van uw familie en vrienden in de zaal. U zult zich door hun aanwezigheid niet gesterkt voelen en ook niet minder kwetsbaar.

Van belang is dat u goed beslagen ten ijs komt om het wetenschappelijk forum dat u aan de tand zal voelen te kunnen overtuigen van uw kundigheid als wetenschapper. U speelt geen sportwedstrijd met supporters langs de lijn. U staat er alleen voor. De mensen in de zaal zijn alleen maar toeschouwers die hun mond moeten houden en u op geen enkele manier kunnen steunen.

Als man van de wetenschap gelooft u toch niet in het uitzenden van bad vibes?

Zelfs uw paranimfen kunnen u niet inhoudelijk te hulp schieten. Het doet er in feite niet toe wie er in de zaal zitten. Het kunnen net zo goed mensen zijn die van de straat geraapt zijn. Het publiek is volledig ondergeschikt aan het vraag-antwoordspel dat plaatsvindt tijdens een promotie. De meerderheid kan de uiteenzettingen absoluut niet volgen en moet uitkijken niet in slaap te vallen bij een toneelstukje dat hun boven de pet gaat.

Ik houd deze inleiding om u ervan te weerhouden om één bepaalde persoon (bij wie u zich onprettig voelt, maar die wel deel uitmaakt van een vriendengroepje) uit te sluiten, terwijl de rest wel een uitnodiging krijgt. Dat is een grove maatregel voor een betrekkelijk gering ongerief.

Waarmee ik bedoel: maakt u zich alstublieft niet druk over de aanwezigheid van die ene persoon in een zaal met honderd belangstellenden. Hij kan niets kwaads doen (als man van de wetenschap gelooft u toch niet in het uitzenden van bad vibes?), met een beetje geluk zit hij achteraan of komt hij niet eens opdagen.

Concentreert u zich op de voorbereiding van uw verdediging en zet de muizenissen over wie er allemaal in de zaal zitten uit uw hoofd. Het publiek is niet belangrijk, wat telt is de manier waarop u inhoudelijk meesterschap over uw onderzoek laat zien.