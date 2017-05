'Een vriend keek bij een concert voortdurend op zijn smartphone'

Ik (man van 54) was laatst met een oude vriend bij een bluesconcert, waar hij voortdurend op zijn smartphone aan het kijken was, zoals hij trouwens altijd doet de laatste tijd. Na afloop maakte ik daar een lichtelijk chagrijnige opmerking over, waar hij verbouwereerd op reageerde. Hij begreep niet wat hij verkeerd had gedaan. Dit zou niet zo’n punt zijn, ware het niet dat wij plannen hebben voor een stedentripje samen. Daar zie ik nu tegenop. Ik vraag me af of deze vriendschap nog houdbaar is of vindt u dat ik onredelijk ben, omdat de smartphone er gewoon bij hoort tegenwoordig?

Beste Veronachtzaamd,

Iemand die de hele tijd met zijn smartphone bezig is (zelfs onder concerten) is geen prettig gezelschap. Dat geldt zowel voor partners of geliefden als voor gewone vrienden en vriendinnen. Als er een afspraak is voor een gezamenlijke tijdsbesteding (eindje wandelen, samen een hapje eten, film- of concertbezoek) is het idee dat je aandacht aan elkaar besteedt, met elkaar praat of dezelfde dingen beleeft. Die aandacht kan doorkruist worden door een binnenkomend telefoontje of appje, maar de regel is om dat zo snel mogelijk af te handelen. Tijdens een gemeenschappelijke activiteit is het onbeleefd om urenlang spelletjes te spelen op je telefoontje of rond te hangen op sociale media.

Toen uw vriend onafgebroken zijn smartphone bediende tijdens dat concert, liet hij blijken dat virtuele genoegens voor hem interessanter waren dan samen met u iets meemaken. Hij reduceerde u tot decorstuk in zijn privébelevenissen. Te vrezen valt dat het er op dat stedentripje niet anders aan toe zal gaan. U staat samen op de Eiffeltoren of u kijkt uit over de schöne blaue Donau en uw vriend zit op zijn smartphone te tikken en te klikken. Gezellig, hoor, zo’n vakantie. Niet dus! Het is voorstelbaar dat het vooruitzicht om afspraken te moeten maken met uw vriend over de intensiteit van zijn smartphonegebruik op reis u bij voorbaat de lust in de vakantie ontneemt. Over het vanzelfsprekende zou niet hoeven te worden onderhandeld.

Voor een stedentripje lijkt hij ongeschikt. De vriendschap opzeggen is wat rigoureus. Ga voortaan met hem roeien of fietsen en zoek iemand anders om mee op vakantie te gaan. Iemand die zich wat meer openstelt voor de wereld die hij om zich heen kan zien, horen, voelen en ruiken.