‘Een pleegkind is als een complex apparaat zonder handleiding’

Een paar keer stonden ze op het punt te stoppen, deze pleegouders. De eerste keer was toen hun eigen peuter een flinke val maakte, na een duw van hun kersverse pleegdochter van een jaar of zes. “Even wil je dan het liefst al haar kleren in een tas gooien, en haar weer wegbrengen”, vertelt hij. “Je denkt: ‘Wat heb ik in huis gehaald’.” Zij: “Je schrikt je rot.” Maar dat gevoel zakte weer. Gelukkig mankeerde hun kindje niets. Daarna zorgden ze ervoor dat de kinderen niet meer samen uit hun blikveld waren. Met hun naam willen ze niet in de krant, om de privacy van hun pleegdochter te beschermen.

Het zorgen voor pleegkinderen kan pittig zijn. Bijna de helft van de pleegouders vindt dat ze te vaak pleegkinderen krijgen die in een pleeggezin niet te hanteren zijn, zo bleek deze week uit een onderzoek van tv-programma ‘De Monitor’ onder ruim driehonderd pleeggezinnen. Sinds 2015 worden kinderen langer thuis opgevangen. Kinderen die daarna toch uit huis geplaatst worden, hebben vaak een zwaardere problematiek, volgens de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen.

Als kinderen uit huis geplaatst worden, komen ze bij voorkeur in een pleeggezin terecht. Deskundigen zijn daar kritisch over: volgens hen zijn sommige kinderen met een complexe problematiek beter af in een gezinshuis of instelling. Volgens ‘De Monitor’ eindigt 45 procent van de plaatsingen in een breakdown, een voortijdig afgebroken plaatsing.

Bij deze pleegouders uit het oosten van het land kwam het nooit zo ver dat een plaatsing voortijdig beëindigd moest worden, vertellen ze. Ook niet na de valpartij van hun kindje. “Ik had het erg gevonden, als wij een breakdown hadden meegemaakt”, zegt vader. “Maar ik snap wel dat het gebeurt.”

Crisisopvang

Zo’n vijftien jaar hebben ze pleegkinderen, naast hun drie eigen kinderen – van wie er inmiddels twee volwassen zijn. Hij: “We begonnen erover na te denken toen we vrienden kregen die pleegkinderen hadden. Hele grappige kinderen, allemaal totaal verschillend, maar ook met schrijnende verhalen. We hadden altijd al het idee van een groot gezin. We hadden voldoende ruimte, in ons huis, maar ook in ons hart. En jeugdzorg was, net zoals nu, erg op zoek”, vertelt vader.

Ook voor de ontwikkeling van hun eigen kinderen leek het hen een goed idee. “Ze leven hier in een wereld waar nooit problemen zijn”, legt hij uit. “Als er hier in de buurt een scheiding is, is het al wereldnieuws. Het is goed dat ze weten dat niet alles vanzelfsprekend is. Dat er zo weinig voor nodig is om een leven overhoop te halen.”

Ze begonnen met crisisopvang. Om de beurt kwam een aantal pleegkinderen tijdelijk bij hen wonen, vanwege een crisissituatie thuis. Zo konden ze het pleegouderschap uitproberen. Inmiddels zijn ze al een aantal jaar pleegouders van hetzelfde meisje. Eerder had ze op een stuk of tien andere opvangplekken gezeten.

Ze had flinke hechtingsproblemen, die naar boven kwamen in probleemgedrag. “Het is alsof je een complex apparaat krijgt, waarbij de handleiding ontbreekt”, zegt vader. Achteraf, erkennen ze, was het meisje eigenlijk te complex voor een plaatsing in hun gezin. Maar nu is ze er al zo lang, en begrijpen ze haar zoveel beter. Wellicht blijft ze wel tot ze volwassen is, zeggen ze voorzichtig tegen elkaar.

“Je verlegt je grens”, zegt hij. “Eerst dachten we: als ze wegloopgedrag gaat vertonen, dan is het te moeilijk voor ons.” Maar ze liep weg. Soms moeten ze uren zoeken, om haar ergens in een steegje in de omgeving van het huis terug te vinden. Hij: “Toen dachten we: als ze dingen van ons gaat stelen, houdt het op. Maar ik moet bekennen dat ook dat gebeurt. Toen dachten we: als ze in ieder geval maar geen geld steelt. Maar ook dat stadium zijn we gepasseerd. Je blijft haar een nieuwe kans geven.”

Ondersteuning

Dat ze zich niet kan hechten, blijft lastig. “Als ze vroeger in de speeltuin viel en moest huilen, ging ze eerder naar een willekeurige andere volwassene, die toevallig dichterbij stond, dan naar ons”, vertelt moeder. “Ze doet wel mee met feestdagen zoals Kerst, maar ze vindt het wel lastig. Ze snapt emoties niet. Vrienden koopt ze, verkering koopt ze. En ze zal ons nooit helemaal vertrouwen.” Hij: “Je mag niets terugverwachten voor wat je geeft. Dat hadden ze ons al wel verteld, maar je leert pas wat dat betekent als je het ervaart. Je krijgt geen liefde terug, maar ook geen dankjewel.”

Anders dan bijna de helft van de pleegouders uit het onderzoek van ‘De Monitor’ aangeeft, krijgen zij wel voldoende professionele ondersteuning, zo vinden ze. “We hebben al vanaf het begin dezelfde pleegzorgbegeleidster, dat gaat heel goed”, vertelt zij. “Ze komt zeker eens paar maand langs, vroeger vaker. Ze is altijd bereikbaar als er iets aan de hand is, we kunnen alles waar we tegenaan lopen met haar bespreken.”

Hun pleegdochter kan om het weekend terecht op een zorgboerderij, zodat ze tijd hebben voor elkaar en hun eigen kinderen. “Vroeger leek dat me egoïstisch, maar het is gewoon nodig, omdat het best belastend is voor ons gezin”, zegt zij. Hun pleegdochter meenemen op vakantie gaat niet, hebben ze gemerkt. Ook dan kan ze elders terecht.

Waarom blijven ze toch pleegouders, ondanks de moeilijkheden? Hij: “Je leert veel over jezelf. Als ik ongeduldig word, explodeert haar gedrag. Het is een oefening in geduldig en consequent zijn.” Zij: “Het is heel pittig, maar we zijn met hele kleine stapjes heel ver gekomen.” Hij: “Ze is sociaal-emotioneel voorzichtig gegroeid. Ze kan nu bijvoorbeeld beter praten: ze zegt het als ze voelt dat ze boos wordt, en dan gaat ze naar boven. Het is een heel slim, getalenteerd meisje. Ze is heel creatief”, zegt hij. Hun pleegdochter gaat nu naar een speciale middelbare school, en dat gaat goed.