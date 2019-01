'Een op de 20 Britten ontkent de Holocaust'

In het kader van de jaarlijkse herdenkingsdag die deze zondag plaatsvindt, is een enquête gehouden, waarover de Britse krant The Guardian bericht. Ongeveer de helft van de ondervraagden heeft geen weet van het totale aantal Joden dat in concentratiekampen is omgekomen. Een op de vijf Britten schat het aantal vermoorde Joden op minder dan twee miljoen, terwijl zo’n zes miljoen Joden tijdens de Holocaust zijn omgekomen.

De uitkomsten van het onderzoek wijken niet veel af van een peiling in zeven Europese landen van november vorig jaar. Daarin zei één op de drie mensen niet of nauwelijks kennis te hebben van de Holocaust, en een gemiddelde van 5 procent beweerde er nog nooit van te hebben gehoord. In Frankrijk was dat percentage zelfs 20 procent onder jonge mensen tussen de 18 en 34 jaar.