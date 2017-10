'Een gevluchte vrouw wil er ook verzorgd uitzien'

Geduldig vlecht Catherine Obonyo haarextensies door de korte krullen van haar klant, die op de grond zit. De kapsalon, niet meer dan een vierkant opgetrokken uit zeil en palen, staat vlakbij de ingang van het vluchtelingenkamp in Palabek Ogili, in het noorden van Oeganda.

"Ik werkte in een kapperszaak en wilde al langer voor mezelf beginnen. Dit nieuwe kamp voor Zuid-Soedanese vluchtelingen bood me de kans. De zaak loopt prima want ook gevluchte vrouwen willen er verzorgd uitzien." De Zuid-Soedanese klant knikt instemmend.

De gevluchte Oegandese handelaren hopen dat de vluchtelingen een alternatieve bron van inkomsten zijn

Naast de kapsalon staat de wasserij van Zuria Mwavu. Zij heeft al dagen geen klant gehad. Ze deed hetzelfde werk in de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba, waar welgestelde bewoners haar de was lieten doen. "Daarmee verdiende ik goed. Van dat geld heb ik vier jaar middelbare school van mijn dochters in Oeganda kunnen betalen." De vluchtelingen hebben geen geld om de was te laten doen. Haar enige klanten zijn vrachtwagenchauffeurs die hulpgoederen vervoeren. Mwavu denkt erover terug te gaan naar haar woonplaats Jinja, in het oosten van Oeganda. Werken voor Zuid-Soedanezen loont niet langer.

Import Oeganda heeft economisch wel gevaren bij een vreedzaam Zuid-Soedan, waar nauwelijks enige ontwikkeling bestond toen het in 2011 onafhankelijk werd. Niets werd geproduceerd, alles moest worden geïmporteerd. Buurland Oeganda was logistiek de beste aanvoerroute van vooral landbouwproducten. De markten in tal van steden waren volledig in handen van Oegandezen. Toen het geweld in juli vorig jaar escaleerde, vertrokken buitenlanders uit Zuid-Soedan. Naar schatting 50.000 Oegandese handelaren keerden terug. De economie van Oeganda kreeg een gevoelige klap en de Wereldbank stelde de voorspelde groei bij van 5,9 naar 5,5 procent. In het kielzog van de handelaren kwamen Zuid-Soedanezen die ook vluchtten voor geweld en anarchie. Meer dan een miljoen zijn inmiddels gearriveerd en ondergebracht in vluchtelingenkampen in het noorden van Oeganda. De gevluchte Oegandese handelaren hopen dat de vluchtelingen een alternatieve bron van inkomsten zijn. Maar dat blijkt vooralsnog slechts voor een minderheid het geval. "Ze krijgen voedsel en hebben veel minder behoefte aan landbouwproducten op kleine schaal. Het zijn de grote landbouwbedrijven die hun oogsten verkopen aan de Verenigde Naties die ze verdelen onder de vluchtelingen", zegt Rosa Auma, die granen en bonen verkoopt in de overdekte markt van Gulu, een stad in Noord-Oeganda. "Voor kleine handelaren zoals ik zijn de vluchtelingen geen bron van inkomsten." Tot vorig jaar kocht ze de oogsten op van kleine boeren in de omgeving en bevoorraadde ze Oegandese marktlui in het buurland. "Van de winst heb ik een huis kunnen bouwen. Maar nu is mijn inkomen beperkt." Handelaren van tweedehandskleding zien nog wel kansen. Zij hebben hun kramen op de markt van Gulu verlaten en zijn noordwaarts getrokken. De Zuid-Soedanezen zijn vaak met alleen de kleren aan hun lijf het geweld in hun land ontvlucht en hebben behoefte aan kleding. De tekst loopt door onder de kaart © Chantal van Wessel