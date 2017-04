'Echte gelijkheid is de grootste nachtmerrie van de feministen'

Grotendeels onder de radar groeit een beweging van mannen en vrouwen die opkomen voor rechtvaardigheid. Ze willen begrip voor een achtergestelde groep in de samenleving. Ze willen gelijke kansen en gelijke behandeling, omdat die ene groep nu al zo lang het slachtoffer is van de privileges van een zeker geslacht dat het voor het zeggen heeft. Ze komen op voor de man.

Peter Lloyd sloot zich erbij aan toen hij als journalist in Londen een tijdje werkte op een tijdschriftredactie met alleen maar vrouwen. Hij was dagelijks het mikpunt van spot en grapjes. Langzaam werd het hem duidelijk dat die neerbuigende houding ook zichtbaar is in de maatschappij. Met ‘Stand By Your Manhood’ schreef Lloyd een even ludieke als serieuze ‘overlevingsgids voor de moderne man’.

Mannen worden achtergesteld, zegt u. Verklaar u nader. “Mannen zijn minder goed opgeleid dan vrouwen. Ze zijn vaker dakloos en werkloos. Vaker slachtoffer van geweld. Plegen vaker zelfmoord. Bij een echtscheiding zijn mannen meestal de pineut: ze betalen zich scheel voor de rest van hun leven en verliezen vaker het recht op omgang met hun kinderen. We praten altijd over het glazen plafond, maar we moeten ook kijken naar de glazen kelder Peter Lloyd "Ze leven ongezonder en sterven eerder dan vrouwen. Via de inkomstenbelasting betalen mannen veruit het meest aan het gezondheidsstelsel, maar er gaat veel meer geld naar de bestrijding van vrouwenkwalen dan naar die van mannenkwalen. Mannen worden voor dezelfde misdaad harder bestraft dan vrouwen. De lijst is eindeloos.”

Mannen hebben al sinds mensenheugenis de leiding in economie, politiek en samenleving. Hoe valt dat te rijmen? “Je hebt inderdaad meer mannen dan vrouwen aan de top, maar er zijn óók meer mannen dan vrouwen aan de onderkant. We praten altijd over het glazen plafond, maar we moeten ook kijken naar de glazen kelder. En daar zien we dus vooral mannen. Dat klinkt niet bepaald alsof ze de vruchten plukken van hun privileges, of wel soms? “Bovendien: het is onjuist om te denken dat mannen zichzelf niet zouden kunnen achterstellen. In elke samenleving is een natuurlijke neiging om vrouwen te beschermen. Die is bewonderenswaardig, en evolutionair gezien ook goed te verklaren: vrouwen kregen kinderen en waren daarom kwetsbaar. Vandaag zien we politici die zeggen te handelen in het landsbelang, maar in de praktijk dienen ze eerder het belang van vrouwen dan van mannen.” Tekst loopt door onder afbeelding. Peter Lloyd © foto Edward Thompson

Maar vrouwen worden toch óók achtergesteld? “Akkoord. Op het ene terrein worden vrouwen achtergesteld en op het andere terrein mannen. Volgens mij moet je dan in beide gevallen proberen de balans te herstellen. Maar dat gebeurt niet. Mensen zijn bang om mee te gaan met het verhaal over mannenrechten, omdat het niet past in het Grote Verhaal dat vrouwen zielig en zwak zijn en worden onderdrukt. "We willen nu eenmaal graag laten zien dat we deugen. Dus wanneer je constateert dat mannen de laatste groep vormen die je openlijk mag haten, beschimpen en discrimineren, tja, dan word je meteen weggezet als een vrouwenhater. Terwijl ik dat niet ben. “Ik heb grote waardering voor het feit dat vrouwen in de afgelopen jaren steeds meer rechten hebben verworven. Het is ontzettend goed dat allerlei onrecht is aangekaart, want voor de vrouwen was de samenleving lange tijd buitengewoon oneerlijk georganiseerd. Wij mannen zijn meer dan bereid geweest om met vrouwen samen te werken aan hun thema’s, en waar nog achterstelling is, blijven we dat doen. Maar willen vrouwen eigenlijk wel met ons optrekken wanneer wíj worden achtergesteld?” Mensen zijn bang voor mannenrechten, omdat het niet past in het Grote Verhaal dat vrouwen zielig en zwak zijn Peter Lloyd

Dat zal toch wel? Feministen zijn toch voor gelijke rechten? “Juist niet! Feministen zijn voor een bevoorrechte positie voor vrouwen. Laat ik één misverstand uit de weg ruimen: feminisme gaat níet over gelijkheid. Sterker, dat is de grootste nachtmerrie van de feministen! Steeds wanneer de seksen echt gelijk dreigen te worden behandeld, komen ze in actie. Bijvoorbeeld toen er eens werd opgeroepen om evenveel vrouwen als mannen in het leger te krijgen. "Welnee, riepen de feministen, vrouwen horen niet te vechten en te sterven aan het front. Maar wacht even: mannen soms wel? Ik heb nog geen feministe horen zeggen dat het oneerlijk is dat vooral mannen in oorlogen vechten en sterven. Intussen willen feministen dat er meer vrouwen komen in de directies van grote bedrijven of in de politiek, soms via wettelijke quota. Maar heeft u ooit gehoord dat er óók quota moeten komen zodat er evenveel vrouwen als mannen werken bij vuilnisophaaldiensten of de rioolreiniging?”

U beklaagt zich over de dubbele standaard. “Ja, absoluut. Het is om gek van te worden. Neem besnijdenis. De ongelijkheid is verbijsterend. Het is kennelijk volkomen geaccepteerd om de complete voorhuid van een jongetje weg te snijden zonder zijn toestemming, zelfs wanneer het zijn penis of zijn zelfbeeld schaadt, maar o, o, o, wanneer iemand met een scalpel aan de geslachtsdelen van een meisje zit, is het een ontzettend gewichtig mensenrechtenthema. "Intussen komt besnijdenis bij jongens veel vaker voor dan bij meisjes. Begrijp me goed: ik vind het allebei verkeerd. Waarom zouden we niet gewoon proberen om besnijdenis bij meisjes én jongens te voorkomen?” Tekst loopt door onder afbeelding. Peter Lloyd © foto Edward Thompson

Is uw houding niet eigenlijk een teken dat u bang bent voor de voortgaande emancipatie van de vrouw? “Ha ha, dat is een nogal opzichtige manier om heel valide zorgen en onbetwiste feiten in twijfel te trekken. De cijfers liegen niet.”

De cijfers tonen toch ook een kloof in inkomen tussen mannen en vrouwen? “Volgens de feministen, ja. Maar economen laten keer op keer zien dat die kloof meevalt. Het verschil is doorgaans te verklaren uit het feit dat mannen meer uren werken en meer verantwoordelijkheden dragen. Een kloof die intussen wél overduidelijk is maar waarover iedereen lijkt te zwijgen, is de onderwijskloof. Op scholen doen jongens het slechter dan meisjes. "Dat verschil wordt groter als ze ouder worden, dus zien we op de universiteit meer jonge vrouwen dan jonge mannen. Die trend is al jaren aan de gang, maar er wordt niets aan gedaan. Weet u nog toen de meisjes een achterstand hadden? Toen kwamen er allerlei campagnes om het verschil in te lopen. Terwijl men nu op scholen alleen maar probeert om jongens meer als meisjes te laten zijn.” Wanneer de discriminatie óns ten deel valt, mogen we er niets van zeggen en zien feministen dat als een succes?

Hoe bedoelt u dat? “Typische eigenschappen van jongens drukt men de kop in, al dan niet met medicijnen. Als kinderen iets te energiek en luidruchtig zijn en graag op het schoolplein rondrennen, moeten ze aan de Ritalin, een medicijn tegen ADHD. Maar we hebben het hier over normaal jongensgedrag. Dat mag dus niet meer. "Meisjes zijn vandaag de gouden standaard in het onderwijs, dus jongens moeten zich net als hen gedragen. Als jongens op het schoolplein een probleem met elkaar hebben, kunnen ze elkaar niet meer gewoon een duw geven en weer verder gaan met waar ze mee bezig waren. Nee, ze moeten erover praten.”

Als jongens zouden leren praten, zouden mannen later misschien minder vaak zelfmoord plegen... “Wat?! Mijn hemel, wat een ongelooflijke onzin. Mannen hebben eeuwenlang uiterst effectief gecommuniceerd en de beschaafde wereld opgebouwd. Het is een belediging om te suggereren dat ze zichzelf niet in zo groten getale zouden ombrengen als ze wat meer als vrouwen zouden zijn, wat meer emotioneel ontwikkeld en wat vaker zouden huilen. "Het aantal mannen dat zelfmoord pleegt stijgt al jaren. Bij vrouwen blijft het aantal nagenoeg gelijk. Onder twintigers en dertigers is suïcide de belangrijkste doodsoorzaak. Ik denk dat dit niet in de laatste plaats komt doordat mannen aanvoelen dat de samenleving zich op allerlei manieren tegen hen heeft gekeerd en dat dat wordt genegeerd. “Zo hoor ik veel verhalen van mannen die op het werk te horen hebben gekregen dat ze geen promotie meer krijgen. Waarom? Omdat bij promoties de voorkeur uitgaat naar vrouwen. Stel nu eens dat het andersom was geweest en dat vrouwen openlijk zouden horen dat zij geen kans op promotie hebben, omdat mannen de voorkeur krijgen. Dat zou alom worden gezien als een groot onrecht. Er zou luid verzet komen, en terecht! Ik zou ook meedoen. Maar wanneer de discriminatie óns ten deel valt, mogen we er niets van zeggen en zien feministen dat als een succes? Ik geloof dat steeds meer mensen daar helemaal klaar mee zijn.” Tekst loopt door onder afbeelding. Peter Lloyd - Stand by your Manhood © rv

Valt de onverwacht grote steun voor een openlijke antifeminist als Donald Trump op die manier te verklaren? “Deels wel, ja. Mij lijkt Trump bepaald geen perfecte president, maar ik vind het prachtig dat hij onbevangen is en niet meedoet aan de politieke correctheid van de progressieve, feministische culturele elite. Tientallen jaren is de samenleving één kant op gegaan. Dat heeft niet voor iedereen goed uitgepakt. Dan is het toch logisch dat je een tegenbeweging krijgt? "Heel gewone, fatsoenlijke mensen zijn jarenlang besmeurd en gepest omdat ze er andere ideeën op na houden: of dat nu ging over hun ongemak bij immigratie, feminisme of wat dan ook. Zij willen dat dit nu eens een keer stopt. En dat zijn niet alleen mannen, hè? Trump kreeg meer stemmen van blanke vrouwen dan Hillary Clinton.”

De mannenrechtenbeweging lijkt soms verwikkeld in een wedstrijdje wie het zieligste slachtoffer is. Herkent u die kritiek? “Zo kan het overkomen, inderdaad. Zelf ben ik er niet kapot van als mannenrechtenactivisten die kant op gaan. Ik hecht meer aan feiten en statistieken die aantonen dat dat hele patriarchaat waarover de feministen het aldoor hebben een mythe is.” Feministen zijn er erg goed in om mannen publiekelijk af te fakkelen

Wordt er niet te veel geruzied met feministen? Zo zet de mannenbeweging toch mensen tegen elkaar op? “Van mij hoeft dat geruzie niet zo. Ik zou ook best een meer universalistische benadering willen, maar ik vrees dat ik dan niet zal worden gehoord. Je moet pragmatisch zijn en het spelletje meespelen om aandacht te krijgen.”

De man wordt geassocieerd met een krachtige persoonlijkheid en autonomie, niet met gejammer en geklaag om rechten af te dwingen. “Ach, misschien zijn mensen er gewoon niet zo aan gewend dat wij mannen net zo kunnen klagen als vrouwen. Wat wél mannelijk is, is dat wij met onze beweging een helder doel hebben: erkenning en gelijkheid. Dat kun je van de feministen niet zeggen. Zij verschuiven telkens het doel. En dat is logisch: het is voor hen zowel politiek als financieel lucratief dat de genderoorlog voortduurt. Dus beginnen ze weer eens te turven hoeveel dialoog de vrouwelijke acteurs in een Hollywoodfilm hebben... Gáááp!’’

Vindt u het gek dat de mannenbeweging zo’n kleine club is? “Weinig mensen durven mij te steunen, uit angst te worden gezien als een vrouwenhater. Feministen zijn er erg goed in om mannen publiekelijk af te fakkelen. Op zich is dat interessant. Want dan zou je toch haast gaan denken dat we ergens een punt hebben?” Peter Lloyd - Stand By Your Manhood, A Survival Guide for the Modern Man

Biteback Publishing; 320 blz. €14,99

Peter Lloyd Peter Lloyd (37) schrijft voor de Daily Mail en The Guardian, vooral over ‘man en vrouw’, waarover hij ook op tv commentaar geeft. The Huffington Post noemde zijn onlangs verschenen boek ‘Stand By Your Manhood’ (‘Overlevingsgids voor de moderne man’) ‘intelligent, geestig en verrassend’.

