‘Duizenden Poolse arbeidsmigranten maken misbruik van de export-WW’

Dat meldt ‘Nieuwsuur’ op basis van eigen onderzoek. Het zou volgens het actualiteitenprogramma gaan om duizenden Poolse migranten, die met behoud van hun WW-uitkering terug keren naar Polen. Het lukt minder dan 1 procent van deze werkloze Polen om in het thuisland werk te vinden.

Volgens de Poolse evenknie van uitkeringsinstantie UWV gebruiken de arbeidsmigranten de zogenoemde ‘export-WW’ om een huis te kopen, uit te rusten en wat tijd door te brengen met de familie. Daarna zouden ze naar Nederland terugkeren om weer aan het werk te gaan.

De Poolse uitkeringsinstantie stuurt de Polen uit Nederland wel naar sollicitatiegesprekken, maar zij laten aan deze potentiële werkgevers dan weten dat ze verplicht op gesprek zijn om te voorkomen dat ze een baan krijgen.

De verklaring voor het gedrag van de Poolse arbeidsmigranten is volgens Nieuwsuur dat de hoogte van een Nederlandse WW-uitkering een stuk hoger uitvalt dan het gemiddelde salaris in Polen.

Stopzetten

Dat de Polen hun Nederlandse WW-uitkering voor een paar maanden naar het buitenland kunnen meenemen is het gevolg van Europese regelgeving die bedoeld is om het voor mensen makkelijk te maken om overal in de EU te kunnen werken. Volgens Nieuwsuur is Nederland na Duitsland een van de grootste exporteurs van WW-uitkeringen.

De Poolse uitkeringsinstantie zou Nederland moeten informeren als een Pool met een Nederlandse WW-uitkering niet bereid is om aan het werk te gaan. Het UWV kan de uitkering dan stopzetten. Het is onduidelijk hoe vaak dit gebeurt.

Eerder berichtte Nieuwsuur al dat Polen door middel van valse handtekeningen, nepsollicitaties en adresfraude erin slagen duizenden euro’s aan uitkering te innen, terwijl ze op vakantie zijn in Polen of daar zelfs een baan hebben.