'Door zo'n beeld van de Wallen te schetsen breng je veel ondernemers in de problemen'

Een wetteloos gebied, waar de politie het 's nachts niet langer voor het zeggen heeft en waar criminelen en overlastgevers hun gang gaan. Het beeld dat de Amsterdamse ombudsman Arre Zuurmond afgelopen zaterdag in deze krant schetste van de Wallen is hard en onthutsend.

Ja, er komen excessen voor als het 's nachts druk is in het Wallengebied, erkent Cor van Dijk. Maar de kwalificatie van de Wallen als 'crimineel gebied' zit de voorzitter van Ondernemersvereniging Oudezijds Achterburgwal niet lekker. "Door zo'n beeld te schetsen breng je veel ondernemers in de problemen. Ik ben niet zo blij met dat soort generalisaties."

Klopt het beeld dat de ombudsman schetst niet? "Wij zien natuurlijk ook dat het druk is, maar ik zou zeggen: richt je op het bestrijden van de excessen. De aantallen bezoekers - 3,1 miljoen in 2017 - zijn vergelijkbaar met vorige jaren, dus het is niet zo dat het alleen maar meer wordt. Wel is het Wallengebied de afgelopen jaren kleiner geworden. Dan concentreert de drukte zich op een kleiner gebied. Er is nog veel te winnen als bezoekersstromen beter verspreid worden." Cor van Dijk, voorzitter Ondernemersvereniging Oudezijds Achterburgwal. © *

De ombudsman spreekt van wetteloosheid en gebrek aan handhaving. "Als je niet optreedt tegen verkeerd gedrag, ja, dan loopt het uit de hand. Maar wij ervaren een goede samenwerking met politie en de gemeente. Er is een speciale horecalijn die we bellen als er sprake is van incidenten, en dan staan ze met een paar minuten voor de deur. "De gemeente zet nu 'hosts' in, een soort toeristenpolitie, die bezoekers aanspreken op hun gedrag. Maar die zijn om tien uur 's avonds vertrokken, terwijl het tussen elf en half één juist het drukste is in het gebied. Ik heb begrepen dat het duur is om hosts na tienen te laten werken, maar als het een centenkwestie is kunnen ondernemers daar best aan bijdragen."

Wat kan volgens u nog meer helpen de situatie te verbeteren? "We zouden graag zien dat er meer winkels tot na tien uur open kunnen blijven. Want zodra die dichtgaan en er donkere plekken op straat ontstaan, duiken daar de dealers op. Ik snap best dat de gemeente niet alleen maar horecazaken erbij wil hebben, maar er zijn genoeg andere winkels die prima bij het imago van de buurt passen. Een chique lingeriezaak bijvoorbeeld of een erotische kunsthandel."

Bewoners zien misschien liever minder mensen naar het gebied komen. "Niemand zit te wachten op mensen die tegen je voordeur pissen of kotsen, dus excessen moet je aanpakken. Maar er zijn genoeg mensen die al sinds jaar en dag in het gebied wonen. Zij houden van de levendigheid en weten dat daar soms drukte bij hoort. "Daarom was ik ook zo blij dat burgemeester Halsema afgelopen vrijdagnacht in het gebied kwam kijken, en sprak met bewoners en ondernemers. Zij toonde zich geïnteresseerd en ik kon geen vooroordelen bij haar ontdekken. Als ondernemers zijn we altijd bereid om mee te werken om het imago van de buurt te verbeteren."

