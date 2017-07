'Door je te focussen op jongens, mis je de echte verschillen tussen kinderen'

‘Laat jij jouw jongen genoeg jongen zijn?’, is de vraag aan het publiek van de Stichting Ideële Reclame (Sire). Het filmpje dat sinds gisteren op tv is, toont rennende en ravottende jongens in riolen, bossen en op de hei. Flitsen van valpartijen, gevechten, kleerscheuren. Als gimmick looft Sire een onverslijtbare broek uit. De boodschap: jongens willen ontdekken, risico’s nemen, maar in plaats daarvan vragen we ze om stil te zitten, te luisteren en zich te gedragen.

De Vlaamse pedagoog Pedro de Bruyckere bekeek het spotje. Hij schreef in 2016 een boek samen met Paul Kirschner en Casper Hulshof waarin ze 35 mythes over leren en onderwijs onderzochten, 'Jongens zijn slimmer dan meisjes'. Ook de stellingen in het jongensspotje van Sire berusten volgens De Bruyckere weer op een aantal mythes. Trouw licht er drie uit. “Laat ik ze nuanceren.”

“Hier worden jongens als onderzoeksgroep tegenover meisjes geplaatst, en dat is wetenschappelijk gezien ook een hele makkelijke en snelle manier om verschillen te ontdekken. Maar wat je niet benoemt, is dat er tussen jongens en meisjes onderling nog veel grotere verschillen kunnen bestaan. Een boekenwurm wil niet letterlijk moeten vallen en opstaan, je pijnig zo'n kind ermee. Of dit nu een jongen of een meisje is. Door je te focussen op de verschillende seksen, ga je andere factoren missen. Of jongens anders leren dan meisjes is een populair idee, maar onderzoek, ook uit Nederland, toont dat dit niet het geval is. ”

Stelling 2: ‘Dat (nemen van risico’s, red.) lijken we de laatste jaren minder te waarderen. We zijn bang dat jongens vallen, zich blesseren of thuiskomen met een kapotte broek’.

“Er zijn aanwijzingen dat de fysieke ruimte waarin kinderen spelen kleiner wordt, zoals Rutger Bregman ook recent stelde in een artikel in De Correspondent. Ouders zijn minder geneigd om hun kind ver weg te laten gaan. In Vlaanderen leidt dat er bijvoorbeeld toe dat er in wijken leefstraten worden aangelegd om veilig in te kunnen spelen, terwijl er ook een park om de hoek is. Dat vinden ouders dan toch te ver. Dit is inderdaad een relatief recente ontwikkeling, maar de redenen kunnen divers zijn. Ouders denken meer na over de opvoeding, zijn beter geïnformeerd over gevaren en steeds hoger opgeleid. Ze willen niet dat er iets fout gaat. Uit onderzoek van Jantje Beton van een paar jaar geleden bleek wel dat als ouders meer vertrouwen in hun buurt hebben, kinderen meer ruimte krijgen om te spelen. Je kunt daar dus wel rekening mee houden bij het bouwen van wijken.

Ook een paar jaar geleden was er een discussie dat de opvoeding gebrekkig is als kinderen te weinig naar het bos gaan of buiten zijn. Maar daarvoor is geen enkel bewijs. Het is vooral een Romantische gedachte, denk ik, met een hoofdletter R. Verkeerd aan de campagne vind ik dat ouders die in de stad wonen en geen mogelijkheden hebben om veel naar buiten te gaan, kunnen denken dat hun opvoeding niet goed is. En dat is echt niet waar.

Opvoeding is zoals spel: vrijheid én structuur

Overigens, de fysieke ruimte om te spelen neemt dan wellicht af, maar online wordt die speelruimte ondertussen natuurlijk wel veel groter waardoor het niet zo zeker is dat kinderen minder spelen.”