'De scheiding was erg, niet dat mama lesbisch is'

"De vader van Alva en ik waren 27 jaar samen", vertelt Sarah (inmiddels 57). "We hadden onze beste tijd gehad. In dezelfde tijd kwam ik erachter dat ik op vrouwen val." Dat was geen schok voor Sarah: haar eigen vader kwam uit de kast toen ze al lang het huis uit was. "Mijn vader heeft dat jaren voor ons achtergehouden. Dat neem ik hem niet kwalijk, het was een andere tijd. Maar ik heb als kind wel veel spanning gevoeld thuis. Dus ik wist direct dat ik het voor mijn eigen kinderen anders wilde aanpakken."

Ik was niet van plan om ineens alle schepen achter me te verbranden. Ik had twee kinderen om rekening mee te houden

Toen zij en haar ex-man hadden besloten te gaan scheiden, hebben ze het Alva en zijn broer dan ook zo snel mogelijk verteld. Alva herinnert zich het moment. "Ze riepen ons bij elkaar aan de keukentafel. Dat ze gingen scheiden vond ik erg. Maar dat mijn moeder op vrouwen viel niet." Sarah: "Ik heb gezegd: 'het kan zijn dat mama de volgende keer verliefd wordt op een vrouw.'" Alva: "Ik was veel meer bezig met dat ik nu twee huizen kreeg."

Een paar maanden later ontmoette Sarah haar huidige vriendin, Yvonne. "Als je verliefd bent, wil je de hele tijd samen zijn. Maar ik was niet van plan om ineens alle schepen achter me te verbranden. Ik had twee kinderen om rekening mee te houden. We hebben het heel rustig aan gedaan."

Alva heeft ook geen vervelend gevoel overgehouden aan die tijd. Er is maar één moment waarop Sarah misschien iets te hard van stapel liep. Alva: "Yvonne kwam mee naar een verjaardagsfeestje." Sarah vult aan: "Het was de verjaardag van mij en Alva, die vierden we altijd samen. Ik wilde heel graag dat Yvonne iedereen ontmoette. Maar het was ongemakkelijk voor mijn vrienden en familie dat zij er ineens bij was als mijn nieuwe partner. En voor haar was het heftig om iedereen tegelijk te ontmoeten."

Dat Yvonne een vrouw was, had daar niets mee te maken. Naast haar homoseksuele vader, heeft Sarah een lesbische en een biseksuele zus. Dat was in haar omgeving dus niets geks. Zowel Alva als Sarah hebben er nooit vervelende opmerkingen over gekregen. Alva: "Mijn vrienden maken weleens grapjes. Als ik het over mijn moeder heb, vragen ze 'welke van de twee?' Maar dat is niet lullig bedoeld."

Ik ben me er bewust van dat het bij ons heel soepel en fijn is gelopen

Sarah: "Uit de kast komen voelde voor mij niet als een breekpunt in mijn leven. Je hoort soms weleens dat er voor mensen dan 'iets op zijn plek valt', maar zo was het voor mij niet. Ik ben heel gelukkig met mijn kinderen, die ik met mijn ex-man kreeg. En ik ben nu heel gelukkig met mijn vriendin."

Door mee te doen aan tv-programma 'Ouders uit de kast' beseft Alva dat hij veel geluk heeft met zijn situatie. "Door de verhalen van andere deelnemers heb ik gezien dat er ook ruzie van kan komen. Ik ben me er bewust van dat het bij ons heel soepel en fijn is gelopen."

De deelnemers aan 'Ouders uit de kast' hebben afgesproken alleen hun voornaam te gebruiken, vanwege de privacy van hun familieleden. 'Ouders uit de kast' wordt vanavond uitgezonden om 21.20 uur op NPO3.