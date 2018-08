'De ruim duizend onopgeloste moordzaken verdienen dezelfde inzet als de zaak-Nicky Verstappen'

Wicky van der Meijs: “Ik heb altijd gedacht dat een gigantisch team werkte aan de zaak van mijn vader en uiteindelijk de moord zou oplossen. Maar sinds kort weet ik dat er een enorme onderbezetting is bij de recherche. Misschien heb ik onder een steen gelegen, maar het verbaast mij dat er zo weinig geld is om de ernstige coldcases op te lossen. In Noord-Nederland en in Limburg is er maar één rechercheur voor. Het te kleine budget is de verantwoordelijkheid van het kabinet. Daarom stuur ik de petitie ook naar premier Rutte, minister Grapperhaus van justitie en de Tweede Kamer.”

"Hij wist nog naar huis te lopen. Maar hij was zo zwaargewond dat mijn moeder zijn stem niet herkende over de intercom. Pas toen de ambulance kwam ging de deur open en viel hij naar binnen, overdekt met bloed. Hij overleed. Mijn moeder overleed een paar maanden later aan kanker. Ze verweet zichzelf dat ze hem op de stoep heeft laten liggen. Die laatste tijd is voor haar een nachtmerrie geweest.”

“Het kan iedereen gebeuren. Mijn vader is in 2002 in Hilversum doodgestoken toen hij rond middernacht zijn hondje uitliet. Hij was bakker, afkomstig uit een boerendorp. Een zwijgzame, maar tevreden man. Uit camerabeelden bleek dat een onbekende terugkwam en een brede weg overstak om mijn vader diverse malen in de rug te steken. Een volkomen willekeurige moord.

Toch lijkt de politie veel tijd te hebben gestoken in het oplossen van de moord op uw vader. Zijn zaak kwam op tv, ook bij 'Opsporing Verzocht'. Een rechercheur reisde in 2012 naar Amerika om de camerabeelden te laten upgraden.

Wicky van der Meijs © rv

“Omdat de moord maatschappelijk veel impact had, was er extra budget voor mijn vader. Ik heb er altijd alle vertrouwen in gehad. Volgens het profiel gaat het om een zwaar gestoorde dader. Die zou vorig jaar zijn gaan praten met een vriend omdat hij spijt heeft. Maar dat is blijkbaar geen aanleiding om hem aan te houden. Twee keer op rij staat mijn vader nu in de coldcase-kalender die de politie verspreidt in gevangenissen, in de hoop dat gedetineerden een boekje opendoen.

"In januari is de nieuwe kalender op de politieacademie aangeboden aan alle nabestaanden. We waren met tachtig mensen. Het was een hele bijzondere sfeer, je begrijpt elkaar. Het was vredig, vriendelijk en verdrietig. Je hoort verhalen van die oom, zus of tante die is vermoord. Dat de daders nog vrij rondlopen doet ongelooflijk veel pijn. En roept de vraag op: Geloof ik er nog in? Toen ik hoorde over die onderbezetting bij de recherche, begon ik sterk te twijfelen.”