'De rekening van een familie-etentje in drieën delen, dat is toch eerlijk?'

Mijn man en ik vinden dat niet eerlijk. We zouden ruim drie keer zoveel moeten betalen als mijn zus en bijna twee keer zoveel als mijn broer. We hebben voorgesteld de totale rekening in drieën te delen. Dat zouden we toch ook gedaan hebben als we hen bijvoorbeeld een weekendje weg cadeau zouden geven? Mijn broer en zus vinden dat zij niet hoeven op te draaien voor de kosten van ons grotere gezin. Hoe denkt u daarover?

Beste Duur jubileumgeschenk,

Stel dat u en uw vrouw zes kinderen hadden met elk kind een partner of geliefde. Stel dat uw zus en uw broer allebei single waren zonder kinderen. Zou u het dan eerlijk vinden dat de restaurantrekening voor het hele gezelschap door drie werd gedeeld? Het antwoord lijkt duidelijk: nee, natuurlijk. Dit cadeau is geen weekendje eropuit voor het jubilerende stel, maar een familie-etentje waarbij alle aanwezigen consumeren. De enige manier waarop het etentje zich onderscheidt van andere familiale excursies is dat de grootouders niet hoeven te betalen. Bij gelegenheden waar relatief grote en relatief kleine gezinnen aan deelnemen en er geen sprake is van één partij die de rest uitnodigt maar van een vrijwillige afspraak, is het aanbevelenswaardig om het aantal personen per gezin mee te wegen. Uw gezin met aanhang en al komt neer op zeven personen. Dat is bijna de helft van het totaal aantal aanwezigen (vijftien personen inclusief uw ouders). Inderdaad: waarom zouden uw broer en zus moeten betalen voor uw kinderen plus verloofdes? Neem van de totale restaurantkosten de helft voor uw rekening. Van de andere helft kan uw broer twee derde betalen en uw zus een derde deel. Dat is niet ingewikkeld om uit te rekenen en zo worden de kosten min of meer naar rato en rechtvaardig verdeeld.