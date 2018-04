'De negentien kinderen van Henk K. leefden in een cultuur van angst'

Misdragen kinderen zich, dan mag je ze een tik geven zodat ze ervan leren. Zo staat het in de Bijbel, aldus Henk K. (59), vandaag voor de rechtbank in Utrecht. De man uit Bunschoten staat onder meer terecht voor het stelselmatig mishandelen van vijftien van zijn negentien zonen en dochters, voor het opsluiten van vijf kinderen op zolder en in een aardappelhok, en voor het seksueel misbruiken van één dochter. De officier van justitie eiste vijf jaar cel, plus een contactverbod met een deel van de kinderen.

Justitie schetste een beeld van een cultuur van angst in huize K. Wat vader vond was wet. Of het nou een gebroken fietsrek was, een stiekeme hand in een snoeppot of het gooien van sneeuwballen naar auto’s: volgens sommige kinderen kon hun vader om alles boos worden. Hij sloeg dan op billen en benen met een lat uit een bedbodem die in de hoek van de kamer klaarstond. Als niet zeker was wie de dader was, dan werden de kinderen – volgens hun verklaringen – opgesteld in rijen van groot naar klein en kregen ze één voor één een pak slaag tot iemand schuld bekende.

Henk K. noemt zijn volwassen kinderen die aangifte tegen hem deden dieven en drugs­ge­brui­kers

Zwaar overdreven, zegt Henk K., die ook het seksueel misbruik ontkent. Hij gaf zijn kinderen weleens een tik met een latje, maar dat gebeurde alleen als ze ernstige fratsen uithaalden. En de negentien jongens en meisjes waren alles behalve engeltjes, benadrukte K.’s advocaat gisteren. Stelen, vernielingen, rijden zonder rijbewijs; de familiegeschiedenis bestaat uit een lange lijst incidenten.