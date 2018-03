'De Nederlandse directheid is soms kwetsend voor buitenlandse studenten'

Of haar zicht alleen bestaat uit horizontale zwarte streepjes. En of ze geen rijst moet eten, als ze tijdens de lunch een broodje kaas tevoorschijn haalt. De internationale studente Alvi Safira (19) rolt met haar ogen als ze vertelt over de grapjes van haar Nederlandse medestudenten aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Door haar Aziatische uiterlijk - ze komt uit Indonesië - stuit de studente Economics and Business op allerlei vooroordelen. "Zonder dat ik nog maar een woord had gesproken ging men ervan uit dat ik Chinees was. Ik besefte meteen: hier zijn mensen geen diversiteit gewend."

Ook andere internationale studenten in Groningen melden last te hebben van stereotype denkpatronen en uitingen. De universiteitskrant hield deze maand een enquête onder ruim 300 internationale studenten. Meer dan de helft van de niet-Europese deelnemers kreeg de afgelopen drie maanden te maken met negatief-stereotype opmerkingen van Nederlandse studiegenoten. Onder studenten uit Europese landen was dat 42 procent. Zuid-Amerikaanse studenten ondervonden het meeste last: 67 procent.

Smakeloze grappen

De opmerkingen gaan van smakeloze nazigrapjes jegens Duitsers tot de vergelijking met de slecht Engels sprekende schoonmaakster Consuela ('I clean toilet') van Mexicaanse komaf uit de cartoonserie Family Guy. Toch ziet ruim de helft van de ondervraagde studenten geen gemene bedoelingen achter de grapjes.

"Het is eigen aan de mens om te stereotyperen en vaak zijn die negatief en onjuist", zegt Ernestine Gordijn, hoogleraar gedrags- en maatschappijwetenschappen aan de RUG. "Het is niet specifiek iets Gronings of Nederlands. Mensen die in de meerderheid zijn, zijn zich er niet van bewust dat ze hun eigen normen en waarden centraal stellen. Over alles wat daarvan afwijkt, hebben we al snel een oordeel klaar."

Nederlanders eigenen zich graag een bepaalde directheid toe. Maar zo stellen ze eigenlijk al: 'Ja, we zullen je waarschijnlijk kwetsen' Alvi Safira, studente afkomstig uit Indonesië

'Progressief, modern, open-minded'. Dat is het beeld dat Alvi Safira aan Nederland verbond voor ze hierheen kwam. "De ervaring strookt niet met de verwachtingen", zegt ze verbitterd. "Wat ze beloven is een internationale campus met open mensen, en dan stuit je op zulke dingen. Nederlanders eigenen zich graag een bepaalde directheid toe. Maar zo stellen ze eigenlijk al: 'Ja, we zullen je waarschijnlijk kwetsen'."

Hoogleraar Gordijn: "We hebben in Nederland het idee dat we heel tolerant zijn. Zo zien mensen uit het buitenland ons ook. Totdat die hier komen wonen, en zich realiseren dat wij ook maar mensen zijn, met onze eigen vooroordelen."