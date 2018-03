'De nazi's hebben niet gewonnen in Oostenrijk'

Uit een open raam van de jesjiva, de joodse school in de Weense Tempelgasse, klinken kinderstemmen die Hebreeuwse teksten reciteren. Bij de deur meldt een bordje dat de ingang naar de mikwe, het rituele bad, zich aan de andere kant van het gebouw bevindt. Een orthodoxe jood in lange jas en breedgerande hoed loopt haastig voorbij met een kinderwagen. Bewakers houden onbekende voorbijgangers wantrouwend in de gaten en manen dat er niet gefotografeerd mag worden.

Het zou iedere orthodox-joodse wijk ter wereld kunnen zijn. Maar dit is Wenen, de stad waar Adolf Hitler nog succesvoller was dan in Berlijn bij het nastreven van zijn gedroomde jodenvrije samenleving. Van de derde joodse gemeenschap van Europa, al met al zo'n 200.000 mensen, overleefden in Wenen 1500 het nazibewind.

Naast de jesjiva rijzen vier kale witte zuilen op. Ze symboliseren de synagoge die hier ooit stond, de grootste van de stad, die tijdens de Kristallnacht in november 1938 samen met tientallen andere Weense synagogen en gebedshuizen in vlammen opging.

De jesjiva is gevestigd in de enige vleugel van het synagogecomplex dat de brandstichting overleefde. Behalve de school bleef alleen de Stadssynagoge in het centrum bewaard. De nazi's vonden het risico voor de historische omgeving te groot om dat gebouw in de fik te steken.

Maar de vernietiging van de Oostenrijkse joodse gemeenschap was al negen maanden eerder begonnen, op 12 maart 1938, deze week tachtig jaar geleden. Die dag marcheerden Duitse troepen de Oostenrijkse grens over en dwong Hitler zijn vaderland tot aansluiting bij het Grote Duitse Rijk.

Er werd geen schot gelost en de beelden van hysterisch juichende menigten langs de route waarlangs de Führer op 15 maart naar Wenen reed, geven de indruk dat alle Oostenrijkers stonden te juichen over deze vereniging met het Duitse vaderland.

Wanhoopspoging

Dat was zeker niet het geval. De zwaar katholieke en Mussolini-gezinde kanselier Kurt Schuschnigg had zich maandenlang tegen aansluiting verzet. Met toezeggingen aan Berlijn had hij geprobeerd erger te voorkomen. In een laatste wanhoopspoging had hij voor 13 maart zelfs een referendum tegen aansluiting aangekondigd. Dat was onder Hitlers politieke en militaire druk vlak voor de Duitse opmars gecanceld. Schuschnigg zou de oorlog in de gevangenis doorbrengen.

Juichen deed vooral de Oostenrijkse NSDAP, de nazipartij, die sinds 1934 verboden was geweest en pas kort voor de Anschluss weer gelegaliseerd. Maar de Groot-Duitse gedachte die de NSDAP koesterde, was ook buiten eigen kring populair. Ook de sociaal-democraten hadden na de Eerste Wereldoorlog lange tijd van een verenigd Duits vaderland gedroomd.

Wat meespeelde, was dat Oostenrijk zich economisch nog steeds niet had hersteld van de financiële wereldcrisis van 1929. De werkloosheid was hoog en ook veel mensen die niets ophadden met de nazi's hoopten dat het land in een gezamenlijk Duitsland mee zou profiteren van het Wirtschaftswunder dat zich aan de andere kant van de grens had voltrokken.

Geen enkele jood koesterde zulke illusies. Hitler was al vijf jaar aan de macht en iedereen kende de verhalen uit Duitsland. Terwijl de Duitse troepen nog over de grens marcheerden, verdrongen de eerste vluchtelingen zich al in paniek voor de stationsloketten en op het Weense vliegveld.