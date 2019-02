‘De mensenrechtensituatie op Curaçao is dramatischer dan ooit’

“Het is een heksenjacht”, zegt vreemdelingenadvocaat Achim Henriquez. “Curaçao wil graag een centrale rol spelen in de internationale hulpverlening naar Venezuela, maar pakt de Venezolanen die hulp zoeken op en zet ze zonder pardon uit.”

Henriquez zegt dat het actief opsporen van Venezolanen zonder verblijfspapieren niet uit de lucht komt vallen. “Na het rapport van Amnesty International over de mensenrechtenschendingen door de autoriteiten van Curaçao, was het maandenlang rustig en werden illegalen, of ongedocumenteerden zoals wij ze hier op Curaçao noemen, alleen maar opgepakt als ze bij toeval werden gevonden.”

De laatste weken is dat veranderd. Twee gerichte acties op illegaal verblijf leverde meer dan dertig arrestaties op. “Er was bij die acties een enorme politiemacht op de been. Dat wijst niet meer op bijvangst, maar op gericht onderzoek naar Venezolaanse vluchtelingen.”

Er wordt met heel veel regels de hand gelicht, aldus Witteveen, Henriquez en Scheperboer. “Ik heb een cliënt in de vreemdelingenbarakken zitten, een sergeant uit het leger van Maduro, die op het punt stond te worden uitgezet”, zegt Henriquez. “Gelukkig was ik op tijd, want deze man loopt gevaar in Venezuela.” De sergeant kreeg van de Curaçaose minister van justitie uiteindelijk een beschikking, waarin staat dat hij de uitkomst ervan in vrijheid af mocht wachten. Voorwaarde was dat dat de Venezolaan een dak boven zijn hoofd had en dat er iemand garant voor hem zou staan. De bisschop van Curaçao Luis Secco gaf die garantstelling, maar tot op de dag van vandaag zit de Venezolaanse sergeant vast in de gevangenis.

Een Venezolaanse vrouw die een vluchtelingenstatus van UNHCR (het Hoge Commissariaat voor vluchtelingen van de VN) in handen had, is desondanks opgepakt en gedreigd met uitzetting. Witteveen moest maar bewijzen dat ze echt in het bezit was van een vluchtelingenstatus. Pas na tussenkomst van Human Rights Caribbean werd zij weer vrijgelaten.

Erger nog, zegt Witteveen, is dat Venezolanen hun vluchtverhaal niet mogen doen. De beschikking ligt al klaar, uitzetten gebeurt volgens haar meestal zonder dat een toegewezen advocaat zich over de zaak kan buigen. “Daarmee loopt Curaçao het risico mensen terug te sturen die mogelijk gevaar lopen in eigen land”, menen Henriquez en Scheperboer. Amnesty waarschuwde de Curaçaose overheid en Nederland in september al op deze schending van artikel 3 van het Europees Verdrag van de rechten van de Mens (EVRM), dat uitzetting verbiedt als er gevaar dreigt voor foltering of mishandeling.

Venezolanen die opgepakt worden krijgen door de politie een voorbedrukte verwijderingsbeschikking in hun handen gedrukt. Daarop staat dat ze meteen worden uitgezet. De beroepsmogelijkheid staat er ook bij, maar die is opgesteld in het Nederlands, terwijl de vluchtelingen Spaanstalig zijn. “Venezolanen die ik voor uitzetting spreek, zeggen niet te zijn gewezen op een mogelijkheid om tegen uitzetting in verweer te komen”, zegt Witteveen.

De woorden van Henriquez worden onderschreven door vreemdelingenadvocaat Geraldine Scheperboer en Ieteke Witteveen van de actiegroep Human Rights Caribbean. Witteveen: “Er is na het uitbrengen van een kritisch rapport van de Ombudsman en het rapport van Amnesty International eigenlijk niets veranderd. De situatie is verergerd, zou ik haast zeggen.”

Toko in een toko

Henriquez: “De vreemdelingendienst is een toko in een toko geworden, ze stelt haar eigen regels en wordt niet gecorrigeerd door de minister. Ik wijs desondanks niet naar de dienst, maar naar minister van justitie, Quincy Girigorie. Die schrijft, tegen de regels van behoorlijk bestuur in, een beschikking uit op naam van individuele ambtenaren. Als die ziek zijn, blijft een vreemdeling gewoon in zijn cel, want niemand anders mag de beschikking uitvoeren. Inmiddels zit mijn cliënt al zes maanden en tien dagen vast, terwijl volgens de eigen wetgeving een vreemdeling niet langer dan zes maanden in detentie mag worden gehouden.”

Scheperboer behartigt ook de belangen van Venezolanen die op uitnodiging op Curaçao zijn. “Zij hebben een uitnodigingbrief bij zich, een garantstelling en een hoeveelheid dollars. Desondanks worden ze gewoon op het vliegtuig teruggezet. Waarom? Ik weet het zo langzamerhand niet meer. De regels worden op grote schaal overtreden en de minister kijkt de andere kant op. De mensenrechtensituatie op Curaçao is dramatischer dan ooit.”

Justitie-minister Quincy Girigorie wil ondanks verhaalde verzoeken van Trouw niet op de geschetste situatie reageren. Eerder stelde hij dat de gerichte politieacties Venezolanen betrof die in wapens en drugs handelen. Advocaat Henriquez: “Maar bij de actie van vorige week werden zeventien mannen en vijf vrouwen aangehouden, de politie heeft geen melding van wapens of drugs gemaakt”, zegt Henriquez. “Alle 22 mensen zijn opgesloten in de vreemdelingenbarakken van de gevangenis in afwachting van hun uitzetting. Als het om criminelen gaat, hadden ze voorgeleid moeten worden.”