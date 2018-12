De manier waarop we nu huizen verdelen, werkt niet. Wat werkt wel?

Op papier is het systeem van woonruimteverdeling ideaal. Een woningzoekende schrijft zich in, en op de wachtlijst wordt een onderscheid gemaakt tussen de ‘dringende gevallen’ die voorrang krijgen en de ‘gewone’ huurders in spe.

Na verloop van tijd komt er een woning vrij voor deze starters, en die schrijven zich direct wéér in voor als ze een gezin vormen. Nog later doorlopen ze de wachtlijst voor een kleinere woning voor de oude dag.

“Het landschap van leven en wonen is totaal veranderd”, zegt Frank Wassenberg van kennisorganisatie Platform31. Er zijn veel meer huishoudens door de bevolkingsgroei, en die huishoudens zijn kleiner. Er zijn minder langdurige relaties, minder grote gezinnen en ouderen wonen langer thuis. “Daarnaast wordt vaker van werkgever gewisseld en er zijn veel meer flexwerkers. Een wereldwijd fenomeen is dat de grote steden trekken, kijk naar Amsterdam.”

Dat de vraag en het aanbod op de sociale huurmarkt ver uiteen lopen, is bekend. Hoe kan de wachtlijst worden verkort en de verdeling verbeterd? Veel grote gemeenten hebben recent in hun college-akkoord vastgelegd dat ze toe willen naar een ander toewijzingssysteem. Maar hoe moet dat eruit zien?

De machine liep vast. Bij Woningnet, dat opereert in Groot-Amsterdam en per regio woningen verdeelt, staan maar liefst 400.000 zoekers ingeschreven. Gemiddeld reageren 272 mensen op een aanbod, op een loting komen 1173 gelukzoekers af.

Het probleem is dat de wereld veel flexibeler is geworden, maar dat het systeem van woonruimteverdeling nog uit de jaren vijftig stamt.

Wachten en wachten

Hier past een flexibeler woonruimteverdeling. Het systeem nu is volgens Wassenberg “bijna net zo stoffig als een bevolkingsregister. Je schrijft je in, en daarna beginnen de jaren van wachten.” Omdat voor woningzoekenden zonder urgentie de wachttijd het enige criterium is, schrijven burgers zich ‘voor de zekerheid’ zo vroeg mogelijk in, ook al zoeken ze niet en weten ze niet waar zij na tien jaar wachten behoefte aan hebben. Wassenberg: “Krijgen burgers eindelijk een woning toegewezen, dan is het aantal weigeraars groot. Na tien jaar willen ze de hoofdprijs. Als de woning tegen valt, kiezen ze ervoor nóg langer te wachten. Wachten wordt beloond, en bewegen juist bestraft. Want wie buiten de regio gaat kijken, verliest zijn opgebouwde wachttijd.”

Maar hoe valt dit systeem te doorbreken? Paulus Jansen, voorheen SP-wethouder Wonen in Utrecht en tegenwoordig directeur van de Woonbond, heeft wel een idee voor gemeenten en corporaties. “Werk samen”, zegt hij. “Als je je wachttijd mag meenemen naar een andere stad of regio, ontstaan er mogelijkheden voor een soort ‘Funda’ voor huurwoningen. Woningzoekenden kunnen gaan shoppen. Als ze één intercity-station verder een kortere wachtduur aantreffen, kunnen ze daarvoor kiezen. En ouderen kunnen besluiten in het buitengebied te gaan wonen, en laten dan een grote huurwoning achter in de stad.”

Het kan best zo zijn dat er een tijdelijke run komt op populaire woonplaatsen. Wie daar al ingeschreven stond, kan beschermd worden met een bonus op de wachttijd van zeg 50 procent. Jansen: “Maar in dit vrije model wordt ook de markt zichtbaar. We kunnen dan zien waar bijgebouwd moet worden. Waarschijnlijk in de grote steden.”