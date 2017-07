'De logeerpartijen van mijn dochter vallen me zwaar'

Ik ben een alleenstaande vrouw van 63. Mijn enige dochter woont sinds anderhalf jaar met haar Turkse man en zoontje van twee in Turkije. Op dit moment logeren moeder en zoon bij mij. Ik heb een klein appartement met een klein logeerkamertje. Zij wil graag vrienden en bekenden bezoeken, ik pas regelmatig op. Voor haar is het heel vanzelfsprekend dat ze in mijn huis logeert. Haar financiële situatie is slecht. Daarom hoeft ze niets te betalen voor het levensonderhoud bij mij. Ze mag mijn auto gebruiken en hoeft geen benzine te betalen. Zoals het er nu naar uitziet blijft ze nog ruim twee weken. Dan heeft de logeerpartij vijf weken geduurd. Ik geniet natuurlijk van mijn kleinzoon en ook van mijn dochter, maar mijn hele leven staat op z’n kop. Ik ben een groot deel van de dag bezig met opruimen, wassen en tutten met mijn kleinzoon. Ik krijg geen rust. Zij wil in december rond Kerst samen met haar man een week of drie komen logeren. Dat zou betekenen dat ik mijn bed moet afstaan, want waar moeten zij anders slapen? Toen ik onlangs heel voorzichtig aan haar vertelde dat ik deze logeerpartij toch best vermoeiend vond, reageerde ze geïrriteerd met ‘Iedere andere moeder zou tegen haar dochter zeggen: Kind, al kom je zes maanden!’ En ik heb dan geen weerwoord. Ik voel me een ontaarde (groot)moeder.

Beste Ontaarde (groot)moeder,

Voer een serieus gesprek met uw dochter, waarin u uitlegt dat haar logeerpartij een flinke aanslag op uw dagelijks leven vormt. Zeg dat u natuurlijk dol bent op uw kleinzoon en ook veel van haar houdt, maar dat u eraan gewend bent om alleen te wonen in een klein huis en dat u het zwaar vindt om vijf weken lang een gezin over de vloer te hebben. Dit geldt voor nu in de zomer, maar des te meer voor de komende winter, als uw schoonzoon ook nog meekomt. Vertel haar dat dit plan niet door kan gaan, want (geef het eerlijk toe) u hebt geen zin om uw bed en slaapkamer uit te moeten. En terecht! Veel mensen vinden het helemaal geen aanlokkelijk idee om hun slaapkamer af te staan aan logés. Oké, misschien voor een weekendje, maar drie weken is echt te veel gevraagd. Vertel uw dochter waar het op staat en zeg dat ze pech heeft. U hoort niet bij het soort moeders dat niets liever wil dan de kinderen maandenlang over de vloer te hebben. U bent een ander soort moeder, een moeder die gesteld is op haar privacy, maar daarom niet minder van haar dochter houdt.

Op dit moment betaalt u alles voor uw dochter: kost, inwoning, benzine, de hele rataplan. U hebt dus enige financiële ruimte. Bied haar bij wijze van tegemoetkoming aan voor een volgend verblijf (een deel van) de kosten van een vakantiehuisje in de buurt, een Airbnb of een goedkoop hostel te betalen. Als deze opzet alsnog te duur is voor uw dochter, kan zij maar beter helemaal afzien van de halfjaarlijkse vakanties in Nederland. Dan moet het gezin maar in Turkije blijven en sparen tot ze het wel kunnen betalen.

Voer dit gesprek en vraag begrip, terwijl ze nog bij u in huis zit. Niet uitstellen tot later per telefoon of mail, maar nu oog in oog, zodat u haar reactie kunt peilen en er meteen op kunt inspelen.

Lees hier meer adviezen van Beatrijs.