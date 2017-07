'De crisis in Italië voorbij? Ben je gek!'

Italiaanse politici van regeringspartijen kloppen zich op de borst: hoera, de economie blijft groeien. Vorig jaar met 0,9 procent, dit jaar waarschijnlijk met 1 procent. Maar terwijl het met de economie beter gaat, geldt dat niet voor veel Italianen. 4,7 miljoen mensen in Italië leven onder de armoedegrens, liet het Italiaanse statistiekbureau gisteren weten. Dat is net geen 8 procent van de bevolking en bijna drie keer zo veel als in 2006, toen het om minder dan 3 procent ging. Alleen in Griekenland en een paar landen in Oost-Europa is de situatie nog slechter.

Het zijn in Italië vooral gezinnen met twee of meer kinderen die in zo'n crisissituatie terechtkomen. Zij moeten het elke maand met minder dan 1429 euro doen, te weinig om behoorlijk van te eten, te wonen, te internetten en te sporten. De armoedegrens voor mensen die alleen wonen, ligt rond 635 euro.

De cijfers verbazen Gianfranco Sabatini niet. Hij coördineert in Rome een winkel waar de armste mensen uit de wijk elke donderdag gratis boodschappen kunnen doen. Vrouwen met kinderen laden hun wagentjes vol met pakken pasta, blikjes tonijn, flessen olijfolie, zakjes linzen en potten bruine bonen. Sabatini: "Voorheen kwamen hier vooral veel immigranten, nu voornamelijk Italianen. De crisis is voorbij? Ben je gek, de crisis is een tunnel van nog minstens tien kilometer."

Wachtlijst Het supermarktje voor de armen zit in een kelder onder een kerk. In Rome heeft de katholieke liefdadigheidsorganisatie Caritas vier van zulke winkels geopend. "Bij mij kunnen vijfentwintig gezinnen terecht", vertelt Sabatini. "Maar ik heb een wachtlijst. En die is er ook bij de andere drie grotere supermarkten." In Italië hakte de crisis er stevig in en doet dat nog steeds, al is de recessie voorbij. De werkloosheid steeg van 6 procent in 2007 naar 12 procent nu. Dat voelen vooral de gezinnen. De ouders konden eerst best rondkomen, maar dat verandert als een van hen werkloos wordt of beiden hun baan verliezen. De uitkeringen kunnen zo laag zijn dat zelfs een kamer huren onmogelijk is. Die nieuwe groep armen is boven op de groep gekomen die al onder de armoedegrens leefde: gepensioneerden met een klein pensioentje, grote gezinnen en langdurig werklozen. Drie keer zoveel Italianen leven onder de armoedegrens als in 2006. Het gaat nu om 4,7 miljoen mensen. In het supermarktje loopt Silvia Benedetti (49) langs de schappen. Ze zit nu drie jaar zonder werk. Samen met haar man runde ze ooit een pizzeria die nu failliet is. Ze leven van het loon van hun zoon, die bij hen woont. "Ik zoek hard naar een baan, ook als vrachtwagenchauffeur, maar er is niets", zegt ze met zachte stem. Ze vindt het moeilijk, hier boodschappen doen zonder te betalen, terwijl ze sinds haar schooltijd altijd voor zichzelf heeft kunnen zorgen. "Maar goed, nu pieker ik tenminste niet over of we deze week wel genoeg zullen eten."

Ondersteuning Mensen als Benedetti worden door de overheid ondersteund met toeslagen, maar dat blijkt niet efficiënt. Ondanks de 50 miljard euro die elk jaar opgaat aan armoedebestrijding, neemt het aantal armen alleen maar toe. "Armoede is hier een val, je komt er niet meer uit. Dat komt omdat armen slecht worden geholpen. Andere grote EU-landen als Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje en Frankrijk presteren beter", weet Maria Bezze. De econome uit Vicenza deed onderzoek naar de doelmatigheid van armoedebestrijding. "Negentig procent van de ondersteuning hier is in geld, terwijl de allerarmsten meer baat hebben bij diensten: bijscholing, cursussen, hulp bij het vinden van een baan, goedkope kinderopvang." Bezze raadt de regering in Rome dan ook aan snel anders te gaan handelen. "Die kan wel nóg meer geld voor armoedebestrijding uittrekken, maar als de vorm ervan niet verandert, levert het te weinig op."

