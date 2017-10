‘De beste vriendin van mijn vriend zet haar spullen bij ons’

Beste Beatrijs,

Sinds een paar maanden wonen mijn vriend en ik (beiden man) samen. Zijn beste vriendin voelt voor hem als een zus en zij is altijd al kind aan huis bij hem geweest. Ik heb eraan moeten wennen dat ze meerdere keren per week over de vloer komt. Ik heb me hierbij neergelegd, omdat ik hem deze hechte vriendschap gun. Er is een ding waaraan ik niet kan wennen. De vriendin laat regelmatig spullen bij ons achter onder het mom van ‘ik neem het de volgende keer mee’. Vervolgens gebeurt dat niet en stapelen haar prullaria zich hier op. Ik heb bij mijn partner mijn beklag gedaan over de tijdschriften, make-up en inmiddels zelfs ontbijtgranen die zij laat rondslingeren. Mijn vriend stelde hierop voor vriendin een laatje te geven voor haar spullen, zodat ik er geen last meer van zou hebben. We wonen ruim en toegegeven: ik kan best met een laatje minder. Toch schoot dit bij mij in het verkeerde keelgat. Wat mij betreft wonen we hier met zijn tweeën en ik vind het raar om ons huis ter beschikking te stellen als opberglocatie van een ander. Wat vindt u? Kan ik eisen dat de spullen van vriendin ons huis uit gaan?

Een speciaal laatje

Beste Een speciaal laatje,

De spullen van de vriendin staan voor iets anders. U vindt dat de vriendin te veel doet alsof ze thuis is. Ze komt voortdurend langs en claimt dan waarschijnlijk uw vriend een beetje. U voelt zich enigszins buitengesloten in hun intieme vriendschap/hun broer-zus-gesprekken. De spullen die ze laat slingeren zijn een soort terreinafbakeningen, zoals mensen sjaaltjes of handdoeken op ligstoelen bij het zwembad laten liggen ter signalering dat die stoel van hen is. Door dit gedrag lijkt het alsof ze meent dat uw huis ook een beetje van haar is. Ik kan me wel voorstellen dat u hier moeite mee hebt. U woont samen met uw vriend en het was niet uw bedoeling om een driemanschap aan te gaan. De spullen die ze achterlaat zijn een symbool van haar (althans in uw ogen) opdringerigheid.

U wil niet tornen aan hun vriendschap, dat wil zeggen: u maakt geen bezwaar tegen haar veelvuldige aanwezigheid. Dat lijkt me heel verstandig - het is nooit goed als partners elkaar hun eerdere vriendschappen gaan betwisten. Blijft over de rondslingerende spullen. Ik raad u aan om hier wél een punt van te maken en de oplossing niet te zoeken in de praktische sfeer (het reserveren van laatjes, vervolgens een kast, daarna een schuur en ten slotte een logeerkamer). Er is geen enkele reden dat zij make-up, oude tijdschriften, dozen cornflakes of andere boodschappen bij u achterlaat. Zij logeert en ontbijt toch niet bij u?

Maak uw vriend uw bezwaren duidelijk, ga in op de symbolische lading van de achtergelaten spullen en spreek met hem af dat het afgelopen moet zijn. U zult vast nog wel ergens wat plastic tasjes hebben liggen uit de tijd dat die gratis verstrekt werden in winkels. Verzamel haar eigendommen daarin en geef de rotzooi aan haar mee of beter: laat uw vriend dat doen. Daarna is het een kwestie van bijhouden. Zodra u ergens een tandenborstel, een zonnebril of een pakje muesli-repen ziet liggen die van haar zijn, pakt u het in een plastic tasje, zet het bij de voordeur en ziet erop toe dat ze het mee naar haar huis neemt.

