‘Dat NS schadevergoeding betaalt voor vervoer naar concentratiekampen is historisch’

“Een schadevergoeding van een bedrijf op individuele basis en dus niet door een collectieve actie, zoals een museum financieren of herdenkingen subsidiëren, dat komt in Nederland niet veel voor”, legt zij uit. “Heel vaak moeten we individuele schadevergoedingen via de rechter afdwingen.”

Lees verder na de advertentie

NS-directeur Roger van Boxtel maakte dinsdagavond bekend dat het spoorwegbedrijf slachtoffers van de Holocaust die in de oorlog met de trein zijn vervoerd individueel een schadevergoeding zal betalen. De man die deze doorbraak forceerde is Salo Muller, oud-fysiotherapeut van Ajax. Hij benaderde Zegveld begin dit jaar, vertelt zij. Zijn jarenlange wens voor een schadevergoeding van de NS was tot dan toe niet verhoord.

Hier wordt eindelijk recht gedaan. En ook in dat opzicht is dit historisch Liesbeth Zegveld

Muller was vijf jaar toen de Duitsers in 1941 zijn ouders arresteerden, vertelde hij eerder al in het programma ‘Nieuwsuur’. Vervolgens kwamen ze met een van de treinen vanuit Amsterdam terecht in Westerbork. “Ze hebben daar precies negen weken gezeten. Toen zijn ze vervoerd naar Auschwitz en daar vergast”, zei Muller.

Excuses De NS bood in 2005 excuses aan voor de transporten van Joden en steunt sindsdien allerlei collectieve projecten. Zegveld: “Ja, dat wist mijn cliënt natuurlijk ook wel, maar de mensen zijn individueel afgevoerd en dus horen ze ook individueel gecompenseerd te worden voor wat hen is aangedaan, dat was zijn eis.” Zegveld moest wel even nadenken voor ze de zaak wilde aannemen, vertelt ze. “De zaak is duidelijk verjaard, dat zou een probleem zijn. Maar daar staat tegenover dat het bewijs heel hard is. Het was een spoorbedrijf, met aandelen in handen van de overheid, maar wel een zelfstandig rechtspersoon. Die NS hebben mensen afgevoerd, ze wisten waarheen en ze lieten zich ervoor betalen. Een rechter zou daarom kunnen stellen dat de verjaring niet telt, vanwege de zwaarte van de zaak en het duidelijke bewijs van schuld. Ik durfde het daarom toch aan.” Op 9 juli schreef zij met haar cliënt Salo Muller een brief aan de NS waarin individuele schadevergoeding werd geëist onder dreiging van de gang naar de rechter. In een gesprek gisteren vertelde NS-directeur Van Boxtel tot die vergoeding bereid te zijn, zonder dat de rechter er aan te pas hoeft te komen.

Nabestaanden Er komt een commissie van drie personen die het gaat uitvoeren, vertelt Zegveld. In aanmerking voor schadevergoeding komen alleen mensen die nog in leven zijn en zelf levend zijn teruggekomen uit de kampen, hun (nog levende) partners of hun kinderen. Zegveld berekende dat deze nabestaanden bijna allemaal 75 jaar of ouder zullen zijn. Om hoeveel mensen dit gaat, is nog onduidelijk. Of deze zaak nu tot meer vergelijkbare eisen voor schadevergoeding zal leiden, kan Zegveld nog niet overzien. “Bij mij heeft zich nog niemand gemeld, maar bij de NS heeft dit vast gespeeld in hun aanvankelijke aarzeling. Zouden ze er door andere bedrijven op aangekeken worden als ze hiertoe overgaan? Maar ja, als je er niet op ingaat en er komt een rechtszaak word je er ook op aangekeken.” Zegveld vindt dat de NS een bijzondere stap maakt. “Hier wordt eindelijk recht gedaan. En ook in dat opzicht is dit historisch, want het had al direct na de Tweede Wereldoorlog kunnen gebeuren.”

Verrassende uitkomst Het is voor ons een verrassende uitkomst, in positieve zin, reageert Dirk Mulder van Herinneringscentrum Westerbork op het nieuws over de schadevergoeding die de NS gaan betalen aan overlevenden en nabestaanden van de Holocaust. Een wijs besluit ook, stelt Mulder. In totaal zijn er naar schatting 107.000 mensen vanuit verschillende Nederlandse steden naar Westerbork vervoerd en van daaruit door naar vernietigingskampen in Duitsland, zoals Auschwitz, Bergen-Belsen en Theresienstadt. Terecht dat de NS schadevergoeding betalen, zegt ook Jose Martin, medewerkster op de afdeling collecties en archief in Westerbork. “Het gaat niet zozeer om de hoogte van de uitkering die mensen straks gaan krijgen, maar vooral om de erkenning van het leed van de Holocaust”, vindt zij. “Er was zelfs een soort dienstregeling voor het transport naar Duitsland. Slechts circa 5000 Joden die uit Westerbork werden gedeporteerd keerden terug na de oorlog.”

Lees ook: