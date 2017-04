'Creëer aparte commissie voor ingewikkelde euthanasiezaken'

Voorzitter Jacob Kohnstamm van de toetsingscommissies tekende deze week aan dat juist een extra juridische weg artsen meer duidelijkheid zou moeten geven. Hij wil dat ieder oordeel - ook als het gaat om 'zorgvuldig' - voorgelegd kan worden aan de Hoge Raad. Die zou duidelijkheid moeten geven over vragen als 'kan euthanasie bij vergevorderde dementie?' zonder dat de betrokken arts strafrechtelijk vervolgd zou worden.



Volgens Buijsen geven de uitspraken van de toetsingscommissies genoeg duidelijkheid voor artsen. "En ook rechtszekerheid: er zijn de afgelopen vijftien jaar ruim 80 zaken als onzorgvuldig bestempeld, en tot nu toe heeft het Openbaar Ministerie nog geen enkele keer besloten te vervolgen.



Artsen weten dat ze niet vervolgd worden, en ze weten ook hoe ze een euthanasie moeten uitvoeren om dat te voorkomen. De wet is bedoeld om het Openbaar Ministerie juist op enige afstand te houden. En het feit dat het OM beslist om niet te vervolgen, geeft ook duidelijkheid over de normen."



Burgers die vinden dat een arts alsnog vervolgd moet worden vanwege uitvoering van een euthanasie, kunnen nu al naar de rechter stappen, tekent Buijsen aan.



In de evaluatie van de euthanasiewet, die volgende maand openbaar wordt, komt ook de rol van de toetsingscommissies aan de orde.

Twee opvallende zaken

Veel oordelen 'onzorgvuldig' gaan over uitvoeringskwesties: heeft de dokter wel het juiste middel gebruikt, komt de verplichte 'second opinion' wel van een helemaal onafhankelijke arts? Voor twee opvallende zaken gold dat niet. In augustus vorig jaar werd bekend dat een arts van de Levenseindekliniek op de vingers was getikt. Hij verleende euthanasie aan een Parkinsonpatiënt die ondraaglijk leed aan het vele trillen dat bij deze ziekte kan horen.



De behandelend neuroloog en psychiater hadden eerder hardop getwijfeld of dit trillen uitsluitend lichamelijke oorzaken had, en dus of het lijden inderdaad uitzichtloos was. De uitvoerend arts schoof hun aarzelingen opzij en een tweede onafhankelijke arts was het met hem eens.



De toetsingscommissie vond dat de arts alternatieven als psychologische behandeling had moeten overwegen en de euthanasie te snel had uitgevoerd. Begin dit jaar werd de zaak bekend van een verpleeghuisarts die euthanasie had verleend aan een bewoonster die weliswaar zwaar leed aan de opname, maar die in haar wilsverklaring had gezegd dat ze euthanasie wilde als ze daar 'zelf de tijd rijp voor achtte'.



Op het moment van de euthanasie kon ze dit niet meer zeggen. Dat leverde het predikaat onzorgvuldig op. Dat predikaat kreeg ook de uitvoering; de arts deed een slaapmiddel in de koffie van de vrouw zonder dat die dat besefte, en dat mag niet.