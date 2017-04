‘Collega’s geven steeds commentaar op mijn lunch’

Beste Beatrijs,

Lees verder na de advertentie

Ik lunch vrijwel dagelijks met mijn collega’s in de kantine bij ons op kantoor. Soms neem ik een broodje, soms een salade of iets uit de frituur. Heel vaak krijg ik daarbij te maken met één of meerdere collega’s die, los van elkaar, menen hardop te moeten constateren wat er op mijn bord ligt: ‘Zo, een kroket vandaag?’ of ‘Zo, jij gaat voor gezond?’

De nieuwswaarde van dit soort mededelingen ontgaat me volledig (ik weet zelf wat ik heb opgeschept) en de sociale bedoeling is mij ook niet duidelijk. Ik weet dan ook niet wat ik hierop moet antwoorden. Hebt u een tip?

Nodeloos commentaar