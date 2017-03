‘Burger én rechter de dupe van gebrek aan regie in rechtspraak’

“Ja, dat tekort is erg”, vindt Rosa Jansen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor officieren van justitie en rechters (NVvR). “Rechters zullen te maken krijgen met nog meer werkdruk. Dit zal uiteindelijk leiden tot oplopende wachttijden en een groter risico op fouten. Het Openbaar Ministerie kan zijn zaken niet kwijt en dat betekent dat delinquenten langer op vrije voeten kunnen blijven. En ¬burgers kunnen moeilijker hun recht halen.”

Lees verder na de advertentie

'Ik denk niet dat het salaris de drijfveer van rechters of officieren van justitie is' Rosa Jansen, voorzitter van de NVvR

Een beginnende rechter ontvangt ongeveer 5500 euro. Is dat salaris het probleem? “Ik denk niet dat het salaris de drijfveer van rechters of officieren van justitie is. Het zijn beroepen waarin je een verschil kunt maken voor de samenleving en de interesse voor het ambt is er. Wat een rol speelt, is dat de opleiding voor rechters en officieren van justitie op de schop is gegaan. Alle juristen moeten nu eerst werkervaring opdoen buiten de rechterlijke macht, bijvoorbeeld in de advocatuur. Het blijkt lastig om goede mensen daarna binnen te halen. De roeping moet wel erg groot zijn als je inmiddels gewend bent aan een bepaald salaris en een stap terug moet zetten om bij ons aan de slag te gaan.”

Wordt de pijn vooral buiten de Randstad gevoeld? “Dat kun je zo niet zeggen. Op dit moment hebben de meeste gerechten een tekort. Wel bestaan er verschillen tussen gerechten. Die zijn echter niet alleen op ligging terug te voeren. Hoe groot de problemen exact zijn, weet ik niet. Tot op heden krijgt de NVvR weinig antwoorden die duidelijkheid verschaffen over de omvang van het probleem.”

U bent voor die informatie afhankelijk van de Raad voor de Rechtspraak en de rechtbankpresidenten. Hebben zij het goed gedaan? “Nee, er is niet goed gehandeld. De NVvR trekt al sinds 2010 aan de bel over het grote aantal rechters dat de rechtspraak gaat verlaten vanwege pensionering en de hoge werkdruk. De zorgen over de opleiding hebben we gedeeld en dat geldt ook voor de problemen van de officieren van -justitie om hun zaken op zitting te krijgen. “We proberen al lang bij de bestuurders van de rechtspraak de problemen op tafel te krijgen. Dat lukt slecht. De Raad voor de Rechtspraak, die over de financiering van de gerechten gaat, wijst naar de gerechten. De presidenten van de gerechten zeggen: “Het lost zich wel weer op. Dat heeft het altijd gedaan.” En dat is waar, maar het gaat wel ten koste van de rechter die wéér een paar tandjes moet bij zetten en ten koste van tijd en aandacht voor de burger. Maar een tekort van 150 tot 250 rechters los je niet zomaar op. Je trekt niet zomaar een blik rechters open. Daar is een goed centraal beleid voor nodig en dat ontbreekt volledig voor rechters.” 'Ik zie nu aankomen dat de burger en de individuele rechters op gaan draaien voor het gebrek aan regie in de rechtspraak' Rosa Jansen, voorzitter van de NVvR

De rechtspraak legt zich nieuwe standaarden voor de kwaliteit van het werk op. Komen die in gevaar? “Die standaarden zijn minimumeisen die de kwaliteit garanderen en tegelijkertijd een te hoge werkdruk voorkomen. Rechters zijn ervan doordrongen dat een procespartij, een verdachte of een slachtoffer, belang heeft bij een snelle uitspraak. Het gevolg is dat er structureel veel wordt overgewerkt met als gevaar dat de kwaliteit daar uiteindelijk onder zal leiden. Ook het actueel houden van vakkennis dreigt daardoor steeds in de verdrukking te geraken. De standaarden zijn bedoeld om dat te voorkomen. “Ik weet niet beter dan dat de standaarden in de loop van dit jaar zouden worden ingevoerd. Dat staat ook in de strategie van de Rechtspraak. Nu zie ik dat dit jaar alleen de strafsectoren volgens de standaarden gaan werken en vanaf volgend jaar pas geleidelijk de overige sectoren. En het kan ook nog per gerecht verschillen. Ik zie nu aankomen dat de burger en de individuele rechters op gaan draaien voor het gebrek aan regie in de rechtspraak.”

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.