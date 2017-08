'Bij klassieke muziek tikt mijn vriend, hoe irritant, met de maat mee'

Mijn vriend en ik wonen sinds een jaar samen en zijn heel gelukkig. Er is één hardnekkige wanklank, die zich voordoet bij het beluisteren van klassieke muziek waar we beiden van houden. Mijn geliefde gaat op de mooiste, gevoeligste momenten in de muziek vaak mee-neuriën, zachtjes tussen z’n tanden fluiten of met z’n armen zwaaien (dirigeren). Ook tikt hij de maat mee met de voet en zingt ‘pom-pom-pom’.

Beste Gekweld door dissonanten,

Mensen die in de huiskamer luchtgitaar spelen op door hen bewonderde popmuziek of uit volle borst beginnen mee te brullen, kunnen doorgaans rekenen op meewarige blikken van omstanders. Dit gedrag is meer iets voor als je alleen thuis bent. Met klassieke muziek ligt de irritatiegrens voor actieve participatie van de luisteraar nog lager, tenzij het publiek bij André Rieu in de zaal zit. Ik kan me wel voorstellen dat uw muziekbeleving verstoord wordt, als uw vriend los gaat in zijn enthousiasme.

Voer nog eens een rustig, open gesprek met hem over uw ergernis en leg hem uit dat u er echt last van hebt, zo veel dat u de muziek niet meer kunt aanhoren. Vraag hem met klem om ermee op te houden. Als hij verwacht dat hij zich toch niet kan inhouden, blijft er niets anders over dan geen klassieke muziek meer draaien. Beperk dat voortaan tot de tijden dat u alleen thuis bent. Ga wat vaker met uw vriend naar levende muziek in de concertzaal. Daar zal hij toch wel weten te beheersen? Of ga samen musiceren met echte instrumenten.

Hebt u vragen over de omgang met buren, collega’s, familie, vrienden en kinderen?Stuur ze naar beste@beatrijs.com.

Het archief van deze rubriek is hier te vinden.