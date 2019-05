‘Bedrijven Trump leden tussen 1984 en 1994 meer dan 1 miljard verlies’

Trump leed verliezen van meer dan 250 miljoen dollar aan in zowel 1990 als 1991. Dat is volgens de krant meer dan het dubbele van elke andere belastingbetaler in de VS op basis van gegevens van de IRS (Internal Revenue Service). Door het grote verlies hoefde Trump volgens de krant acht van de tien jaar geen inkomstenbelasting te betalen.

Voordat Trump president werd, maakte hij naam als vastgoedmagnaat in New York. In 1987 kwam zijn boek The Art of the Deal uit, een bestseller waarin hij uit de doeken deed hoe hij zo succesvol was geworden. Uit de gegevens van de IRS blijkt dat het met het zakenimperium van Trump op dat moment verre van goed ging.

Hij gaf de leiding van zijn bedrijven over aan zijn zonen nadat hij in 2016 verkozen werd tot president. Nog nooit kwam zoveel informatie naar buiten over de belastinggegevens van Trump. De president heeft, ondanks verkiezingsbeloften om dat wel te doen, altijd geweigerd zijn belastingaangiften vrij te geven. Alle presidenten die hem in veertig jaar tijd voor gingen, deden dat wel.

De krant heeft geen daadwerkelijke aangiften ingezien, maar baseert zich op informatie die werd doorgespeeld door iemand die daar wel toegang toe had. Deze informatie werd vervolgens vergeleken met gegevens uit een publieke database van de IRS waarin geanonimiseerde topverdieners kunnen worden opgezocht. De nieuwe informatie werd onder meer gecontroleerd met behulp van feiten die de krant in 2018 boven water haalde tijdens een onderzoek naar de oorsprong van Trumps rijkdom.

Democraten in het Congres hebben de afgelopen maanden tevergeefs de meest recente belastingaangiften van de president opgevraagd. Minister van Financiën Steven Mnuchin weigerde eerder deze week voor een tweede maal om deze te overhandigen. Mogelijk ligt hierdoor een lange juridische strijd tussen de wetgevers en de regering Trump in het verschiet. De Democraten hebben al laten weten dat ze zich niet bij de weigering van Mnuchin neer zullen leggen.

Volgens een advocaat van Trump zijn de bevindingen van de New York Times ‘hoogst inaccuraat'.