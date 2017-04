'Avondklok asielzoekers kan absoluut niet'

Dit weekeinde rolden de burgemeesters nabij het asielzoekerscentrum Dronten over elkaar heen. Burgervader Bort Koelewijn (ChristenUnie) van Kampen sprak vorige week met een meisje dat vorig jaar werd verkracht. Een bewoner van het azc heeft het misdrijf tegen de toen 17-jarige deels bekend en het Openbaar Ministerie eiste vorige week elf jaar celstraf tegen hem. Koelewijn was gevoelig voor het argument van het slachtoffer en haar familie dat het merkwaardig is dat iemand met een oorlogstrauma ‘s nachts over straat kan zwerven. Hij wil met het COA bespreken hoe dat voorkomen kan worden. In De Stentor suggereerde hij de mogelijkheid van begeleiding van asielzoekers ‘s nachts, of een avondklok.

Hoewel het betrokken azc het dichtst bij het centrum van Kampen ligt, valt het onder de gemeente Dronten. Daar ontstak burgemeester Aat de Jonge (CDA) zaterdagochtend in woede. Op Twitter noemde hij een avondklok verwerpelijk en hij zei dat asielzoekers juist welkom zijn.

Een aantal burgemeesters reageert te emotioneel op de overlast van asielzoekers en kiest voor maatregelen die niet zijn toegestaan. Zo kunnen burgemeesters grote groepen asielzoekers niet verplichten ‘s nachts binnen te blijven. Dat komt neer op ‘wederrechtelijke vrijheidsberoving’ zegt hoogleraar rechtswetenschap Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid.

Geen juridische grond Voor een avondklok is volgens jurist Brouwer geen enkele juridische grond. “Je moet dan hardmaken dat alle asielzoekers crimineel zijn, en dat een oorlogstrauma altijd leidt tot verkrachtingen. Dat is onmogelijk.” Alleen asielzoekers die aantoonbaar voor overlast zorgen, kunnen een gebiedsverbod krijgen van gemeenten. Brouwer denkt wel dat de burgemeester bij het azc kan aandringen op nieuwe huisregels. “Dat kan, als particuliere instelling, mensen die er komen wonen verplichtingen opleggen.” Al zal het niet eenvoudig zijn die regels te handhaven, tekent de hoogleraar aan. “Als mensen te laat binnenkomen, moet je dan de deur sluiten? Zo vergroot je de overlast alleen maar.” Het Centraal Orgaan Asielzoekers is niet van plan alle bewoners van een azc te verplichten op tijd binnen te zijn. “Het gaat hier om de openbare orde en dat betekent dat wij met de politie overleggen over mensen die mogelijk overlast geven. Die kun je beperkingen opleggen”, zegt een woordvoerder. “Bij alle azc’s is daarover nauw overleg met de gemeente.”

Emotie Brouwer signaleert dat meer burgemeesters zich te sterk door emotie laten leiden als het gaat om nieuwkomers. Hij wijst op de burgemeester van Weert die bij de jaarwisseling preventief een groep asielzoekers binnenhield. “Eveneens vrijheidsberoving zonder goede grond”, zegt Brouwer. Ook de burgemeester van Veldhoven die een conferentie van Eritreëers verbood, staat volgens Brouwer niet in zijn recht. In kort geding hield het verbod stand, maar Brouwer twijfelt er niet aan dat een bodemprocedure anders uitwijst. “Het zal net zo gaan als met de zogeheten haat-imams die niet naar Eindhoven mochten: in een bodemprocedure kreeg de burgemeester daarover onlangs ongelijk.” Ook de burgemeester van Veldhoven die een conferentie van Eritreëers verbood, staat volgens Brouwer niet in zijn recht Nu burgemeesters niet meer louter door Den Haag worden benoemd en vaker worden gezien als actieve politici, heeft een aantal volgens Brouwer de neiging besluiten te nemen zuiver vanuit de wens van de eigen inwoners. “Je hoort burgemeesters steeds vaker zeggen dat ze de portefeuille openbare orde stevig willen beheren”, zegt Brouwer. “Maar dat moet met de middelen die zijn toegestaan.” In de zaak van de asielzoeker en de verkrachting doet de rechter over twee weken uitspraak.

