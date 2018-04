‘Arts wordt terughoudender bij euthanasie’

Het kabinet talmt ten onrechte met voorlichting aan artsen en burgers over de mogelijkheden die de huidige euthanasiewet biedt. Dokters worden mede daardoor terughoudender. Dat zegt directeur Agnes Wolbert van de NVVE, vandaag in Trouw. In het regeerakkoord is deze voorlichting als voornemen opgenomen. Dat is het resultaat van een compromis tussen vooral D66 en de ChristenUnie. Een deel van de medisch-ethische voorstellen van het vorige kabinet is op de langere baan geschoven, inclusief een wetsvoorstel voor ‘stervensbegeleiders’ bij mensen die niet ziek zijn maar hun leven voltooid achten.

In het regeerakkoord staat het plan om voorlichting te geven over de mogelijkheden van de euthanasiewet

Dat voorstel mag D66-Kamerlid indienen nadat het kabinet onderzoek laat uitvoeren naar onder andere de behoefte hieraan. De euthanasiewet biedt nu echter ook meer ruimte, is eerder geconstateerd, voor een deel van de groep die het leven voltooid acht. Zo kan de categorie ‘stapeling van ouderdomsklachten’ een reden zijn voor euthanasie. Ook bij psychiatrische problemen en dementie is nog meer mogelijk.

Agnes Wolbert © ANP

Wolbert stelt dat voorlichting over deze mogelijkheden inmiddels al een jaar uitblijft. Ze constateert dat de sfeer over euthanasie juist is omgeslagen. Naast de conservatieve wind van de ChristenUnie in het kabinet is het Openbaar Ministerie op het toneel verschenen, met de publieke aankondiging van inmiddels vijf strafrechtelijke onderzoeken naar artsen die euthanasie verleenden. “Vooral de artsen die nu al twijfelen over euthanasie, de grote middengroep, zijn terughoudender geworden.”