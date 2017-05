'Als vroedman sta je met 1-0 achter'

Nee, ook als kind wilde hij geen voetballer of brandweerman worden. De beroepskeuze van Jasper de Jong (25) uit Hengelo stond al op jeugdige leeftijd vast. Waar andere kinderen vermoedelijk wegkropen achter de bank, zag hij het tv-programma 'De Bevalling' op SBS 6 en was verkocht. "Ik heb nog steeds oude vriendenboekjes met daarin mijn droomberoep: verloskundige."

De Jong moest wel ergens doorheen voordat hij koos voor een wereld met bijna alleen vrouwen. Als student kreeg hij regelmatig flauwe vragen en 'kansloze opmerkingen' naar zijn hoofd geslingerd. Dat hij zeker de hele dag naar vrouwen wilde kijken, bijvoorbeeld. "Dat was pittig, want ik deed mijn opleiding vol passie. Ik was blij dat ik af en toe bij een mannelijke docent mijn hart kon luchten."

Maar De Jong liet zich niet zomaar uit het veld slaan. Hij rondde zijn opleiding vorig jaar cum laude af en werkt nu samen met vier vrouwelijke collega's in een praktijk in Hengelo. Van vooroordelen merkt hij inmiddels weinig meer.

Al willen aanstaande vaders hem bij de eerste ontmoeting wel eens verwarren met een huis-aan-huisverkoper, zegt hij lachend. "Soms moeten ze aan het idee wennen. Als ze zien dat ik verstand van zaken heb, vinden de meesten het geen probleem dat ik een man ben. Er is maar één keer een cliënt naar iemand anders gegaan omdat haar partner het niet prettig vond."

Er zijn twee redenen waarom vrouwen liever niet naar een mannelijke verloskundige gaan, weet Kees van Lente (52), die achttien jaar als verloskundige in Beverwijk werkte. Vanwege hun religie of omdat hun man, zoals hij het zelf zegt, een 'haantje' is. Hij herinnert zich een islamitische vrouw wier baby hij op de tast moest halen - onder een deken - zodat hij geen intieme lichaamsdelen kon zien. "Dat was vrij bizar en onpraktisch. Maar gelukkig ging het goed. Na die eerste bevalling was er meer vertrouwen: bij haar tweede baby hoefde het niet meer op die manier."

Pas twintig jaar later, in 2004, veranderde de Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen in Amsterdam haar naam in het neutralere Verloskunde Academie. Wel zo prettig voor de mannen, vindt François Hesseling (39), die zelf in 2002 afstudeerde aan de toenmalige vroedvrouwenschool in Kerkrade. Ook die opleiding heeft inmiddels een andere naam: de Verloskunde Academie Maastricht. "In Nederland is verloskundige nu een gangbare term", zegt Hesseling, die een praktijk heeft in Raalte. "In veel andere landen heeft het beroep nog steeds een veel minder neutrale naam. Kijk naar het Engelse woord midwife of het Franse sage-femme. Dat is heel rolbevestigend."

Kees van Lente herinnert zich dat hij in de jaren tachtig de nodige wenkbrauwen deed fronsen bij zijn toelatingsgesprek voor de Verloskunde Academie Amsterdam, toen nog de 'Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen'. Hoewel de opleiding toegankelijk was voor mannen, werd hem op strenge toon gevraagd wat hij dacht dat hij in deze vrouwenwereld te zoeken had. Een intimiderende ervaring, waarop Van Lente uitweek naar Rotterdam.

Dat angstwekkende imago kleeft gelukkig allang niet meer aan mannelijke verloskundige, maar de 'vroedman' is nog altijd schaars. Van de ruim drieduizend verloskundigen in Nederland zijn er slechts veertig man, blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Nivel (zie grafiek boven). Daarmee past de verloskundige naadloos in het rijtje typische vrouwenberoepen als verpleegkundige, apothekersassistent en secretaresse.

Een paar eeuwen geleden reageerden de meeste vrouwen nog met angst en beven op een man aan het kraambed. Bevallingen waren van oudsher een strikte vrouwenzaak waarbij zelfs de vader niet welkom was. Er bestonden weliswaar 'vroedmeesters', maar dat waren chirurgijnen die alleen werden opgetrommeld als het slecht dreigde af te lopen. Als de 'bode des doods' eraan te pas moest komen, dan was de kans groot dat het laatste uur van moeder of kind had geslagen.

Homo

Zelf heeft Hesseling er geen enkele moeite mee om zich als man in een vrouwenwereld te bewegen, al vindt hij wel dat je in dit vak als man 'met 1-0 achterstaat'. Dat ligt niet aan de houding van zijn cliënten, maar puur aan het fysieke aspect: hij zal zelf nooit ervaren hoe het is om een kind te krijgen.

Eigenlijk wilde Hesseling geneeskunde studeren, 'maar dat zat er helaas niet in'. Via een klasgenoot op de middelbare school kwam hij in contact met een verloskundige die zijn interesse wekte voor het vak. "Waar de meeste mensen in het ziekenhuis belanden omdat ze een probleem hebben, is dat bij verloskunde niet zo. Zwangerschap is een leuk iets."

Ondanks zijn enthousiasme krijgt Hesseling, net als Van Lente en De Jong, nog steeds wel eens met vooroordelen te maken. "In de wandelgangen hoor je vaak: als man zul je wel homo zijn, of je wilt zeker de hele dag naar naakte vrouwen kijken. Dat probeer ik dan te weerleggen. Een vrouwelijke vrachtwagenchauffeur is toch ook niet per se lesbisch?"

Mensen merken snel dat ik integer en oprecht ben. Het is echt niet zo dat ik een vrouw zie binnenkomen en denk: hee, wat een mooie! François Hesseling

Als vrouwen bezwaar maken tegen een mannelijke verloskundige - om religieuze redenen of omdat ze bijvoorbeeld een vervelende seksuele ervaring hebben gehad - gaat Hesseling met ze in gesprek. Hij heeft nog nooit meegemaakt dat een cliënt na zo'n gesprek toch wilde overstappen naar een vrouwelijke collega. "Ik stel ze gerust. Het draait allemaal om vertrouwen. Mensen merken snel dat ik integer en oprecht ben. Het is echt niet zo dat ik een vrouw zie binnenkomen en denk: hee, wat een mooie!"

Aan de andere kant heeft het ook voordelen dat hij als man een typisch vrouwenvak uitoefent in een kleine gemeente als Raalte. Het ging al snel rond dat er een mannelijke verloskundige in de praktijk zit, zegt Hesseling, waardoor vrouwen soms juist benieuwd naar hem zijn. Dat hij als man in een praktijk met vier vrouwen werkt, zorgt bovendien voor een mooi tegenwicht. "Een man denkt met het hoofd, vrouwen meer met het hart. Ik ben iets strenger en draai minder om zaken heen. Dat vinden vrouwen vaak wel prettig."