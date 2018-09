'Als uw krant straks vol fouten staat, komt dat door het vertrek van Leo'

Al op het Stationsplein - ik was net gearriveerd - kwam mij een man tegemoet gelopen met een flink Mariabeeld op zijn arm. Rommelmarkt, flitste het door mijn hoofd. In zulke zaken werkt mijn brein als dat van Sherlock Holmes gespeeld door Benedict Cumberbatch. Vlijmscherpe observaties, reductie, deductie, conclusie.

Maar in Z. gelden andere coördinaten. In Z. is een rommelmarkt geen rommelmarkt maar een brocante. Weinig lijkt hier tussen de historische gevels aan veredeling te ontkomen.

Ze presenteerde zich als een stadje in de Provence, er liep zelfs een gendarme rond

Ik bereikte de oude markten, de Zaadmarkt, de Houtmarkt, de Groenmarkt en het stond er vol kramen, waarlangs beschaafd geschuifeld werd. Muziek was er in de persoon van een rondwandelende accordeonist die Franse chansons ten gehore bracht.

Ja, Z. presenteerde zich als een stadje in de Provence, er liep tussen het publiek zelfs een goedlachse gendarme met de woorden 'Jean' en 'Darm' op zijn borst, zodat niemand de knipoog kon ontgaan en de Alliance Française bracht taalcursussen aan de man.

Ik schuifelde beschaafd mee langs de verzameling van antieke poppenwagens, zinken teilen, geëmailleerde broodtrommels, Keulse kruiken. kanten jurken, glazen stolpen, Franse vazen, biedermeierstoelen, ingelijste gravures en lederen koffers om te belanden aan de oever van de rivier, waar het stiller was. De kade hier is net vernieuwd, en ik keek even de diepte in, naar die laagstaande rivier.

Even verderop stond ze.

Ida Gerhardt. De dichteres die haar laatste jaren in deze omgeving doorbracht. Ze was in brons gegoten, maar haar beeld stond nog gehuld in een stuk bruin gordijn als een kapucijner monnik. Vandaag zal ze uitkijken over de rivier, in de richting van de brug.

Ik zie me nu gedwongen ook verder af te zien van de aanduiding Z. U kunt Ida vinden aan de IJssel, in Zutphen uiteraard, het lieflijke stadje van Beethoven en brocante.

Maar de laatste regels hier wil ik aan Leo wijden. Leo Hoogerwerf. Hartstochtelijk Rotterdammer. Hij was 44 jaar lang aan deze krant verbonden en uitgegroeid tot een ankerpunt van de eindredactie. Vrijdag was zijn laatste werkdag, zijn gezondheid noopte hem tot een vervroegd afscheid.

Leo is een steen. Je kunt op stenen kerken bouwen, en ook een krant. Een schakel tussen productie en redactie. Precies 44 jaar voor zijn vertrek, op 31 augustus 1974, begon zijn loopbaan met zijn kleine reportage. Hij was verbonden aan de sportredactie en mocht het zaterdagamateurvoetbal verslaan. Kozakken Boys - Arnemuiden. Uitslag 0-0. Ik denk niet dat je veel kleiner kunt beginnen. Maar als uw krant straks uit elkaar valt, vol merkwaardige fouten staat en niet-kloppende jaartallen, pagina's mist, witte plekken vertoont of helemaal niet bezorgd wordt, dan weet u hoe dat komt.

Leo is weg.

En dit Kleine Verslag, zei hij me een tijdje geleden, is het laatste stuk dat hij gaat doorgeven. Zijn allerlaatste handeling. Het brengt een kleine traan naar mijn oog en voelt als een eer. Een eer die ik graag met u wilde delen. Dag Leo.

