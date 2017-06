'Als leraar heb je enorme invloed op het leven van een ander'

Uiteindelijk bereik ik een rustpunt, ik bezoek ook weleens een grot. De berg is mij inmiddels zo vertrouwd dat ik hem zou kunnen uittekenen, toch ben ik er nooit in het echt geweest. Het is een symbolische droom die me doet denken aan een uitspraak van schrijver Neale Donald Walsch die lang op mijn studeerkamer hing en vrij vertaald luidde: ‘er is altijd een nieuwe berg te beklimmen en een nieuwe top te bereiken.’ Je kunt dat opvatten als: er is altijd weer iets nieuws, blijf niet in routine hangen.

Lees verder na de advertentie

Zo wil ik mezelf nu verder ontwikkelen als leerkracht. Lesgeven is nieuw voor mij. Ik was zelfstandig ondernemer en heb negen jaar als duurzaamheidsconsultant gewerkt. Daarvoor heb ik veel andere dingen gedaan, maar het onderwijs kriebelde altijd al bij me. Toen ik vrijwilligerswerk kon doen op een basisschool beviel dat zo goed dat ik besloot de tweejarige Pabo te gaan volgen. Het was soms wel veel: die studie naast een gezin met drie kinderen en een man die vaak op reis is. In die tijd droomde ik weleens dat ik op een weg reed die langzaam door het water werd verzwolgen.

Wij doen ertoe. Dat zouden we meer mogen uitdragen

Over het lesgeven heb ik geen nachtmerries. Ik loop elke keer met veel plezier de klas binnen. Het is mooi om alle kennis die ikzelf heb opgedaan te delen met de kinderen. Om ze te zien groeien. Wel vind ik dat er nog veel traditioneel wordt lesgegeven. De meeste aandacht gaat naar lezen, taal en rekenen, maar er zit zoveel meer in een kind. Geef het de kans zijn eigen talent te ontwikkelen.

Trots op je werk Er is onvrede nu, aanstaande dinsdag is een staking afgekondigd. Men wil meer salaris en minder werkdruk, maar is dat de oplossing? Natuurlijk is het fijn als ik evenveel verdien als iemand in het voortgezet onderwijs maar daarvoor heb ik dit beroep niet gekozen. En de werkdruk? In elke baan heb je werkdruk. Wel vind ik dat we ons meer bezig moeten kunnen houden met datgene waarvoor we opgeleid zijn: goed lesgeven. En dat we meer zeggenschap krijgen over de invulling van onze lessen. Het belangrijkste is volgens mij dat we ons imago oppoetsen, zodat we jonge mensen weer enthousiast maken voor ons vak. Hoe? Door de positieve kanten te benoemen: de enorme invloed die je hebt op het leven van een ander. Wij doen ertoe. Dat zouden we meer mogen uitdragen. Laten we ons daarnaast continu blijven afvragen waartoe wij de leerlingen willen opleiden en wat ervoor nodig is om dat zo goed mogelijk te doen. Als ik volgende week mijn steentje kan bijdragen, zal ik zeggen: ik ben trots op mijn vak, het leraarschap is cool.”

Pauline Simons Pauline Simons-Jongens (45) is leerkracht op openbare basisschool De Dubbeldekker in Hilversum. Op 27 juni staakt het basisonderwijs één uur om aandacht te vragen voor de arbeidsomstandigheden.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.