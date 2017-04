Nederlandse meisjes zijn 'makkelijker', zeggen de jongens in zwembad De Fakkel. Toch blijft het lastig: wanneer vindt een meisje aandacht vervelend, en wanneer doet ze alsof?

Ahmed, Mehmet en Ilyas (alle drie 16) zitten in zwembroek bij het terras, aan de rand van het bad. Ze wachten op hun patatje. De drie vrienden zijn naar zwembad De Fakkel gekomen voor de glijbanen en voor het grote bad.

En voor meisjes? Ze beginnen te grappen over kleine kontjes en 'gevaarlijke kontjes'. Maar, zegt Mehmet, serieuzer: "Als je echt een meisje wilt, dan moet je naar het buitenbad als het open is. Of naar het Tikibad in Wassenaar. Dat is groter en de meisjes daar zijn lekkerder meestal. Een beetje high class."

'Eén les: laat het meisje betalen. Zodra jij betaalt, gaat ze je altijd om geld vragen'

Vandaag zijn de Rotterdammers niet op zoek naar meiden. "Maar zeg nooit nooit." Hoe weet je of een meisje jou leuk vindt? Mehmet: "Je ziet het als ze geil doen."

Als je met een meisje in gesprek raakt, maar de toon verandert van flirterig naar 'droog', dan stoppen de jongens. "Als ze niet wil, dan benader ik haar niet", zegt Mehmet. Hij wil niet racistisch overkomen, maar: "Alleen negers doen dat. Die pushen."

Gentlemen Als hij een meisje aandacht geeft en ze wil wél meer, dan neemt Ilyas haar mee naar een van de stoomcabines, zegt hij. "Eén les: laat het meisje die 2 euro voor de cabine betalen. Zodra jij betaalt, gaat ze je altijd om geld vragen." Of je bent een gentleman. Dan betaal je zelf. De grens aanvoelen of een meisje wel of niet wil, vinden de jongens lastig. Mehmet: "Je merkt het meestal wel aan hoe ze praten." Ilyas: "Maar soms doe je iets, en lijkt het of ze niet willen. Maar dan doen ze juist alsof, en willen ze wél." Je weet zeker dat je beet hebt wanneer een meisje jou vraagt om met zijn tweeën naar het zwembad te gaan. Vandaag zijn de vrienden met zijn drieën naar De Fakkel gegaan. Soms gaan ze met een grote groep, van wel twintig man. Met veelal jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst, zoals zijzelf. In zo'n groep zitten dan ook vaak meisjes. "Maar daar doen we niets mee. Dat zijn gewoon vriendinnen." Speelt daarbij ook mee dat het islamitische meisjes zijn? Mehmet: "Eerlijk: Nederlandse meisjes zijn makkelijker. Ga naar het zwembad in Barendrecht, daar heb je zo twintig meisjes. We doen niet snel iets met Turkse en Marokkaanse meisjes." De bel bij de snackbar klinkt, Ahmed gaat zijn patatje halen.

Nederlanders Hij komt terug, de jongens pakken één voor één patatjes met mayonaise uit het bakje. Ahmed: "Van ons geloof mogen we niet met meisjes omgaan. Maar Nederlanders hebben schijt, die doen alles wat ze willen. Sommige meisjes sturen naaktfoto's of ze geven hoofd voor geld en aandacht." Dat komt ook door de ouders die meer toelaten, zegt Mehmet. Hij vult aan: "Ik wil niet etnisch profileren, maar christelijke mensen zijn minder gehecht aan het geloof dan islamitische mensen." Ilyas: "Wij bidden vijf keer per dag. De Nederlanders zijn alleen op zondag en woensdag met hun geloof bezig." Soms vraagt Mehmet om vergiffenis. 'Maar Allah weet ook dat je in Turkije geen meisjes in strakke leggings ziet.' Als hij bidt, vraagt Mehmet soms vergiffenis voor de dingen die hij met meisjes doet. Want hij weet: seks voor het huwelijk mag niet. "Allah weet wat je doet. Maar Allah weet ook dat het in Turkije heel anders is dan hier. Daar zie je geen meisjes in strakke leggings." Ilyas: "Hij vindt het wel erg, maar als je niet bidt, dan loopt het nog slechter met je af." Mehmet corrigeert Ilyas: "Zeg niet 'hij', zeg Allah." Ilyas heeft een neef, die raakte op het slechte pad. Hij rookte, deed foute dingen. "Tot hij begon te bidden, hij stopte met blowen en roken, daarna ging het veel beter met hem." Van de geïnterviewde jongens zijn de achternamen bij de redactie bekend. Morgen: De verhalen van de meisjes

Maatregelen Den Haag Den Haag (overlast in het Zuiderparkzwembad daar was de aanleiding voor deze serie) heeft gisteren tot maatregelen besloten. In het Haagse bad worden in de vakantie extra toezichthouders en beveiligers ingezet. Iedereen boven de 14 jaar moet zich in het weekend legitimeren.

