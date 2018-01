Over het algemeen is ze een tevreden mens. Ondanks haar lichamelijke gebreken en een weinig florissante financiële situatie is Nelleke Westdijk geen klager. Behalve als ze bij haar zoon moet aankloppen omdat ze geld tekortkomt. De laatste keer dat dat gebeurde, is alweer enkele maanden geleden. "Ik vind dat niet alleen vervelend, het is heel vernederend. Het idee dat ik hem moet vragen om geld op mijn rekening te storten, kun je je voorstellen hoe dat voelt? Maar soms heb ik echt niets meer."

Westdijk is een van de mensen aan wie het leven weinig rijkdom heeft gebracht. Ze is 62, woont in bij een van haar twee kinderen in Spijkenisse en weet hoe het is om over elke uitgegeven euro na te denken. Werk heeft ze niet, net als de illusie dat daar nog verandering in zal komen. "Denk jij dat er nog iemand op mij zit te wachten? Niet eens alleen vanwege mijn leeftijd, ik ben ook nog voor 57 procent afgekeurd. Nou, dat solliciteert niet heel fijn kan ik je verzekeren."

Ze leidt een sober leven. Krijgt soms hulp van haar nog in leven zijnde moeder, die af en toe wat toeschuift. Verder is ze geen vrouw die veel nodig heeft. Nieuwe kleren? Ze geeft er weinig om. "En ik heb ook niet de behoefte om mijn nageltjes te doen of mijn haar te laten stylen. Zelfs met het verven van mijn haar ben ik gestopt. Vakanties boeien me niet en als het koud word, trek ik een dikke trui aan. Onze stookkosten zijn laag. Maar als ik op luxe gesteld zou zijn, had ik nu een heel vervelend leven gehad."

Daar komt bij dat Westdijk - voor welke vacature dan ook - bepaald niet die ene uitblinkende kandidaat is. Op haar cv prijken vooral administratieve functies, bij sommige werkgevers sjouwde ze daarnaast wat af. Geen baantjes waarbij je direct aan een 62-jarige met een vuistdik medisch dossier denkt. "Joh, ik was veertig toen ik zelf ergens op een personeelsafdeling werkte en een eerste schifting moest maken uit sollicitaties. De brieven van mensen van mijn leeftijd bereikten nooit de manager, daar keken ze niet eens naar. Vanuit de werkgever snap ik het soms nog ook. Als het CBS constateert dat mensen tussen de 55 en 65 een groot risico lopen om onder de armoedegrens terecht te komen, is dat wel verklaarbaar."

De boot gemist

Westdijk, die maandelijks zo'n 600 euro te besteden heeft, houdt zorgvuldig een kasboek bij. Met haar zuinige levensstijl houdt ze net genoeg over om bij de Lidl alle benodigde boodschappen te doen. "Ach, ik heb gewoon de boot gemist. In mijn jonge jaren kwam ik via een uitzendbureau zonder opleiding toch aan leuke baantjes. In de avonduren haalde ik een typediploma en ik leerde Engels, waardoor ik voor veel bedrijven wel iets kon betekenen. Vrachtdocumenten verzorgen, bijvoorbeeld. Nadat ik er even uit was, doordat ik de kinderen kreeg en daarna scheidde, lukte het niet meer. De technische ontwikkelingen gingen me veel te snel. Uit die tijd heb ik een hele map met afwijzingsbrieven, totdat ik die zelfs niet meer kreeg."

Inmiddels komt ze alleen al vanwege haar fysieke gesteldheid voor veel functies niet meer in aanmerking. Westdijk heeft een chronische leveraandoening, rugproblemen, hartklachten, suikerziekte en dat is nog maar een deel van de klachten. "Ik heb nog even geprobeerd met een webshop geld te verdienen, maar ik verkocht niets. Ik doe het maar gewoon met wat ik heb. Ik vraag me alleen af hoe het moet als mijn zoon verkering krijgt. Dan moet ik plaatsmaken, want daar wil ik niet bij gaan zitten. Maar hoe het tegen die tijd moet, zien we dan wel weer."

Er zijn meer mensen als Nelleke Westdijk. Want hoewel de economie groeit, neemt ook het aantal mensen dat jarenlang rondkomt van een laag inkomen toe, meldt het CBS.

